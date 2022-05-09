Zelenskiy, Rusya’nın okula düzenlediği bombardımandaki can kaybını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun Luhansk bölgesinde bir okula düzenlediği bombardımanda yaklaşık 60 sivilin öldüğünü açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkenin doğusundaki Luhansk bölgesinde Rus ordusu tarafından bir okula düzenlenen bombardıman sonucu yaklaşık 60 kişinin öldüğünü söyledi. Ukrayna lideri, Bilohorivka köyündeki bombardımanda ölenlerin tamamının siviller olduğunu kaydetti.

Luhansk Valisi Serhiy Gayday, cumartesi günü düzenlenen bombardıman sırasında okulda 90 kişi bulunduğunu, enkazdan 30 kişinin sağ çıkarıldığını duyurdu. Vali Gayday, köy halkının okulun bodrumunda saklandığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de bölgeden gelen görüntüler karşısında dehşete düştüğünü söyledi.

Rusya, geçen ay başkent Kiev çevresinden çekilerek ayrılıkçı güçlerin bulunduğu ülkenin doğusunda taarruz başlatmıştı. Bölgede çatışmalar giderek şiddetleniyor.

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