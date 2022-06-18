Birkaç dakikayla bir yıl kaybedenler gözyaşlarına boğuldu

3 milyonun üzerinde adayın katıldığı sınava bazıları bir iki dakika geç kaldığı için giremedi. Bir yıl boyunca yapılan tüm hazırlıklar verilen emekler boşa gitti. Gözyaşlarına boğulan adaylar, genellikle teselliyi anne omuzunda aradı.

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) 3 milyon 243 bin 425 aday giriyor. ÖSYM tarafından düzenlenen YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi, 81 il ve Lefkoşa’da bu sabah yapıldı.

Üniversite adayları, sınav merkezlerine sabahın erken saatlerinde gitmeye başladı. Saat 10.00’a kadar öğrenciler okullara giriş yaptı. Geç kalanlar ise kural gereği okullara alınmadı. Kapıda kalan öğrencilerin çaresizliği yürek burktu.

İSTANBUL

ANNESİNE SARILDI

Bakırköy Anadolu Lisesi’nde sınava giren bir öğrenci geç kalınca içeri alınmadı. Sınava giremeyen öğrenci annesine sarılıp dakikalarca gözyaşı döktü.

BİTLİS

YALVARDI AMA OLMADI

Bitlis Eren Üniversitesi’nde YKS’ye girecek olan Hira Nur Yalçın, kimliğini unuttuğu için ve saat 10.00'da kapılar kapandığı içiniçeriye alınmadı. Hiranur'un annesi Zehra Yalçın ise kimliğini unutan kızının sınava alınması için görevlilere yalvardı. Ağlayan anne Yalçın, kızının sınava alınmaması üzerine uzun süre üniversitenin kapısından ayrılamadı. Dakikalarla sınavı kaçıran Hira Nur Yalçın ise kısa süreli baygınlık geçirdi.



KOCAELİ

AĞLAYARAK EVİNE DÖNDÜ

Kocaeli'de üniversite adayları ve veliler sınav heyecanı yaşadı. İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de YKS ilk oturumunun yapıldığı okullardan biri oldu. Çok sayıda veli de sınava getirdikleri öğrencilerle beraber okula geldi. Saat 10.00'da sınav için girişler tamamlandı. Sınava Kandıra'dan gelen Öykü Buse Morcu, 3 dakika geç kalarak içeri alınmadı. Görevlilerle bir süre konuşan Morcu, ağlayarak okul önüne döndü. Morcu, sınava girememenin üzüntüsünü annesine sarılarak yaşadı.



MERSİN

POLİS MOTOSİKLETİ DE YETMEDİ

Mersin’de saat 10.15’te başlayacak sınav öncesi kapılar, 10.00’da kapandı. Üniversite adayları, salonda ter dökerken aileleri de dışarıda bekledi. Akdeniz ilçesindeki Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi’nde de sınav heyecanı yaşandı. Ahmet Tayan, kapıların kapanmasından birkaç dakika sonra trafik polisinin motosikletiyle okula geldi. Motosikletten inip koşarak okul bahçesine giren öğrenci, kapıda kaldı. Geç kaldığı için trafik polisiyle geldiğini söyleyen Tayan, salona alınmadı. Tayan’ı, polis memuru teselli etti.

Kimliğini kaybettiği için sınava geç kaldığını belirten Ahmet Tayan, “1 dakika geç kaldım ancak içeri almadılar. Kimliğimi kaybetmişim, gidip nüfus müdürlüğünden çıkardım. Sağ olsun trafik polisi yardımcı oldu, yine de yeterli olmadı. Sınava ilk defa girecektim, 1 yılım boşa gitti. Çok üzgünüm” dedi.



VAN

ISRARLAR İŞE YARAMADI

Sınava son dakika yetişenler içeri alınırken, annesiyle gelen ve yaklaşık 4 dakika geç kalan genç kadın öğrenci ise içeri alınmadı. İçeri alınmadığı için gözyaşı döken öğrenci, bu kez şansını annesiyle birlikte denedi. Ancak annenin ısrarı da işe yaramayınca veli ve öğrencisi okuldan uzaklaştı. Sınava geç kalan başka bir öğrenci ise sağlık çalışanı olduğunu ve bu yüzden sınava geç kaldığını ifade etti.





OSMANİYE

KİMLİĞİNİ UNUTTU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Osmaniye Anadolu Lisesi'nde sınava gireceği sınıfa çıkmak için okul kapısında polis ekiplerince yapılan belge kontrolünde kimliğini unuttuğunu fark eden Ayşe Sabancanlı gözyaşlarına boğuldu. Giriş kapısında görevli polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirilmeye çalışılan genç kız, kısa süreli yaşadığı şokun ardından aile yakınlarının numarasını polis ekiplerine söyledi. Aile yakınlarıyla telefonda görüşen genç kız, kimliğinin geleceğini anlamasıyla biraz da olsa sakinleşti. Gözyaşları içerisinde beklerken gelen bir telefonla koşmaya başlayan genç kızın kimliğine kavuşma anı saniye saniye yansıdı. Aile yakınından kimliğini alan genç kız, çok heyecanlı olduğunu, arabadan inerken kimliğini unuttuğunu söyledi.



BARTIN

“O AĞLARKEN BEN DE KÖTÜ OLDUM”

Kimliğini kaybeden bir öğrenci ise Jandarma aracı ile İl Nüfus Müdürlüğüne götürüldü. Nüfus dairesinde yeni kimliği çıkarılan öğrenci daha sonra yine Jandarma ekiplerince sınava gireceği Bartın Üniversitesinin Kutlubey yerleşkesine götürülerek sınava yetiştirildi.

Kimliğini kaybeden ve Jandarmanın desteği ile sınava yetişebilen Burçin Çukur isimli öğrencinin ağabeyi Jandarma ekiplerine teşekkür ederek, “Kardeşimizin kimliği dün akşam kayboldu. Bugünde yetiştiremedik. Jandarmamız sağ olsun bugün hızlı bir şekilde gidip geldiler nüfusa. O şekilde yetiştirdik. İnşallah bakalım hayırlısı olur sonunda” dedi.

Saniyeler kala sınav salonuna yetişen Çukur'un ablası ise, “Kendim girecek gibi heyecanlandım. O ağlarken bende kötü oldum. Jandarmamız sağolsun bizi yetiştirdi. İnşallah sınavdan da iyi bir not alır kardeşim. Nüfusa kadar gittik orada böyle stresli dakikalar y arıştık ama yetiştik.” İfadelerinde bulundu.

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