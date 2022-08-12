YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuçları için heyecan dorukta

YKS tercih sonuçları için günler geçtikçe heyecan artıyor. YKS tercih sonuçları için ÖSYM henüz bir resmi açıklamada bulunmadı ancak kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak olmasından dolayı YKS tercih sonuçlarının gelecek hafta açıklanması bekleniyor.

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Üniversite hayali kuran öğrenciler iki hafta süren tercih döneminde üniversite ve okumak istekleri bölümleri sıraladı. Tercih işlemlerinin sona ermesiyle adayların heyecanı üst seviyeye ulaştı. YKS tercih Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YKS tercih sonuçları için henüz ÖSYM tarafından tarih verilmedi ancak YKS tercih işlemlerinin 5 Ağustos’ta sona erecek olmasının ardından erişime açılabilecek. Kılavuzda yer alan bilgilere göre üniversite kayıtları” 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler baz alındığında sonuçların Ağustos ayının 2. ya da 3. haftasında açıklanması bekleniyor.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.