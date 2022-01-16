1.4 milyon kişi bankaların takibine düştü

Bankalara tüketici kredisi ve kredi kartı borcu bulunan vatandaş sayısı son bir yılda 800 bin kişi artarak 34 milyon 700 bine yükselirken, borcunu ödeyemediği için yasal takibe düşen kişi sayısı da artıyor.

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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamaya göre bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde 611 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı ise aynı dönemde 1 milyon 182 bin kişi oldu.

4 MİLYON İCRALIK

Böylece bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı 2021 yılının Ocak-Kasım döneminde 1 milyon 485 bin kişi oldu. 2021 yılının Ocak-Kasım dönemindeki bu artışla birlikte Kasım 2021 itibarıyla bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödememiş ve borcu devam etmekte olanların sayısı 4 milyon 18 bin 796 kişiye ulaştı.

Tasfiye olacak krediler % 25 arttı

■ Risk Merkezi verilerine göre, Kasım 2021 itibarıyla bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25 artış ile 25.8 milyar TL oldu. Bireysel kredi kartlarında tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 artış ile 7.1 milyar TL oldu.