4 kişilik ailenin aylık ekmek masrafı 600 TL

Art arda zamlar dört kişilik bir ailenin ekmek giderini katladı. Günde 4 ekmek alan dört kişilik bir ailenin sadece aylık ekmek masrafı 600 liraya yükseldi.

Başak KAYA

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CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, “Ekmek fiyatı 5 lira oldu. İktidar milleti ekmek dahi alamayacak hale getirdi” dedi. Temmuz başında 5 bin 500 liraya çıkarılan asgari ücretin artan fiyatlar karşısında şimdiden eridiğine dikkat çeken Sümer, “Alım gücü her geçen gün azalıyor” diye konuştu.

‘ÜLKE KABUSU YAŞIYOR'

“Ekonomi yönetiminde bilimden uzak tek kişinin inadı yüzünden koca bir ülke kabus yaşıyor” diyen Sümer, “İktidar yetkililerinin ne dediğinin bir önemi kalmamıştır. Vatandaş sokakta, bakkalda, manavda, kahvehanede avaz avaz bağırıyor. Ülke ekonomik anlamda çöküş yaşıyor. Birileri her gün artan döviz kuru karşısında mal varlığını katlarken vatandaş yaşam mücadelesi vermek zorunda kalıyor. Türkiye ekonomik çöküşe gidiyor” ifadelerini kullandı.

‘Yurt dışında üretim sevdasına kapıldılar'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, geçen aylarda ülkede yaşanan buğday sıkıntısının önüne geçebilmek için Venezuela ile işbirliği yaparak bu ülkede buğday ekimi konusunda görüştüklerini açıklamış, ardından Venezuela'ya yaptığı ziyarette tarım arazilerini incelemişti. CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, yerli üreticilerin tepkisini çeken bu duruma ilişkin “Buğdayın doğduğu Anadolu toprakları dururken iktidar yurt dışında tarım yapma sevdasına kapıldı” diyerek yanlış tarım politikalarına dikkat çekti.