Açılışı 8 kez ertelenen YHT hattının maliyeti dudak uçuklattı

Açılışı 8 kez ertelenen Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi'nin maliyeti 9 milyardan 25 milyara çıktı. CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, 3 YHT parasına bir YHT yapıldığını açıkladı.

Orhan BOZKURT

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yapımına 2008 yılında başlanan ve bir türlü bitirilemeyen Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın maliyeti 3 kat arttı.

2 MİLYAR LİRA DAHA HARCANACAK

2022 Yılı Yatırım Programına göre, demiryolu ulaşımına bu yıl toplam 16 milyar 147 milyon lira yatırım yapılacağı açıklandı.

Bu kapsamda, 13 yıldır yapımı devam eden Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesine Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 2 milyar lira daha harcama yapılması planlanıyor.

Planlanan bu harcamayla birlikte Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın toplam maliyetinin 24 milyar 957 milyon liraya ulaşması öngörülüyor.

AÇILIŞI TAM SEKİZ KEZ ERTELENDİ

Temeli 2008 yılında atılan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı projesi ile ilgili Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel seçimlerinden önce geldiği Sivas'ta, hattın 2019 Ramazan Bayramı'nda açılacağını ifade etmişti.

Ancak hattın açılışı gerçekleşmemişti. Son olarak 4 Eylül 2021 tarihinde Erdoğan'ın katılımıyla hizmete gireceği belirtilen hattın açılışı 8. kez ertelenmişti. 2022 Yılı Yatırım Programına göre ise hattın 2024 yılında tamamlanması planlanıyor.

MALİYETİ DE YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu da hattın açılış tarihi gibi maliyetinin de yılan hikayesine döndüğünü kaydetti. Hattın ne kadara mal olduğu konusunda bakanlığın geçmiş bütçe programında fiyatlandırmanın olmadığını söyledi.

“3 YHT PARASINA BİR YHT”

CHP’li Karasu, “Devlet Demiryollarının yayınladığı sosyal medya tanıtım videosunda projenin toplam yatırım maliyetinin 9 milyar lira olduğu ifade edilmişti. Daha sonra AKP milletvekillerinden bu konuda farklı açıklamalar geldi. Bir milletvekili 13 milyar TL'ye mal olacağını ifade etmiş daha sonra 16 milyara çıkmıştı. Geçtiğimiz yıl yayınlanan yatırım programında maliyetin 20 milyar liraya yükseldiğini gördük. Bu sene ise maliyet 25 milyar liraya çıktı. Gelinen noktada 3 YHT parasına bir YHT yapıldığını görüyoruz. Hattın şimdi de 2024 yılında tamamlanacağı belirtiliyor. Umarız o zamana da biter ” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir TCDD'den YHT biletlerine zam

İlginizi Çekebilir 20 milyar TL maliyetli YHT hattında yeni skandal