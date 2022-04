Adana kebabının da tadı kaçtı

Adana kebabı 6 ay içinde yüzde 120 oranında zamlandı. 6 ay önce porsiyonu 30 TL’den satılan 150 gramlık Adana kebabın servisi 70 TL’ye çıktı. Dürüm yemenin maliyeti ise 20 TL’den 45 TL’ye yükseldi.

Mehmet SERBES

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İğneden ipliğe her şeye gelen zamlar ve enflasyon dünya lezzetleri alanında üne sahip Adana kebabın da tadını kaçırdı. Bir kişilik Adana kebabın fiyatı, anavatanı olan Adana'da bile 6 ay içinde yüzde 120 artarak 30 TL'den 70 TL'ye çıktı. Adana kebabın sevilen versiyonlarından olan dürüm yemenin maliyeti de aynı sürede 20 TL'den 45 TL'ye yükseldi.

Adana Temsilcimiz Mehmet Serbes, 6 ay önce gazetemiz matbaasının ustalarından Selahattin Hıdır ile birlikte yediği kebap için kişi başı 30'ar TL ödemişti. Mehmet Serbes'in 6 ay sonra bu kez de Adanalı iş adamı Yasin Dikilitaş ile birlikte yediği kebap için kişi başı 70 TL hesap geldi.

Adana kebap gibi ciğer ya da kuşbaşı yemenin maliyeti de aynı oranda arttı. Kebap da olduğu gibi ciğer ve kuşbaşı etin de servis fiyatı 70 TL'ye yükseldi.

Ancak bu fiyatlar sadece Adana kebabın yanında yeşillik ve salata ile birlikte tabaktaki servisini karşılıyor. Yanında ekstradan lahmacun, çiğ köfte yemek istediğinizde ya da şalgam ya da ayran içtiğinizde ayrıca ücret ödeniyor.

Kebapçılar da zamlardan şikayet ederek, fiyat arttıkça bizim karımız artmıyor aksine azalıyor. Çünkü biz de her şeyi iki, üç kat zamlı almaya başladık. Özellikle et fiyatları çok arttı. Şu an bir kilo et 140 TL'ye kadar yükseldi. Yine de biz fiyatları maliyetleri oranda artıramadık. Mümkün olduğunca en uygun fiyatla kebap satıyoruz” dediler.

İlginizi Çekebilir Fedakarlık isteyen Erdoğan'a vatandaştan yanıt: Yemeyelim mi? Aç mı duralım?

İlginizi Çekebilir Maddi sıkıntı yaşayan vatandaş kendini yaktı