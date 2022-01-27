ANSİAD: Umutlarımız 10 günde sekteye uğradı

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) Başkanı Akın Akıncı, doğalgaz rezervlerinin ne durumda olduğunu sordu. Akıncı, "2022'ye büyük umutlarla başladık ama bu umutlarımız 10 günde sekteye uğradı" dedi.

İsmail AKIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) 2022 faaliyet yılı 2. Olağan Toplantısı gerçekleştirildi.

ANSİAD Başkanı Akın Akıncı, 2022’ye büyük umutlarla başladıklarını kaydederek, “Ancak 2022’ye girdikten sonra bu umutlarımız 10 gün içerisinde sekteye uğradı” dedi.

‘KARAR VERİLİP REVİZE EDİLİYOR’

Yönetimsel bazda alınan her kararın beraberinde ciddi bir belirsizliği ve birçok soruyu getirdiğini dile getiren Akıncı, “Şeffaflıktan uzak bu kararlar kafamızdaki soruları belirsizleştiriyor. En son hepimizin bildiği üzere OSB'lerde uygulanan elektrik kesintisiyle ilgili belirsizlikler ve ulaştığımız bilgilere göre plansızlık söz konusu. Her ülkede enerji kesintisi uygulanabilir ancak bunun planlamasını devlet olarak yapmak şarttır” dedi.

Organize Sanayi Bölgelerinin Cuma günü karar alınarak bu karara mahkum edilmesinin doğru olmadığını kaydeden Akıncı,

“Pazartesi günü ilk kesinti gerçekleşmiş olmasına rağmen, Pazartesi bakanlar kurulu toplantısı gerçekleşti ve orada bir sektör ayrışması yapıldı. Bizde karar verilip uygulamadan sonra revize ediliyor, bunu da hiçbir şekilde anlamış değilim” dedi. Ne kadar süreceğine ilişkin büyük bir belirsizlik yaşandığına dikkati çeken Akıncı, “Her zamanki gibi sorular kafalarda ve doğalgaz bağımlılığımızın enerjiye nasıl yansıdığını görebiliyoruz” diye konuştu.

‘ENERJİDE BÜYÜK ORANDA DIŞA BAĞIMLIYIZ”

Büyük bir belirsizlik yaşandığını dile getiren Başkan Akıncı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Doğalgaz bağımlılığımızın enerjiye nasıl yansıdığıyla ilgili veriler var. Yenilenebilir Enerji Yatırımcıları Derneği (Güyad)'nin 2021 yılı istatistiki verilerine göre, ülkemizdeki enerji gücümüzün yüzde 32.85'ini doğalgaz karşılıyor, yüzde 17.20 hidrolik enerji, yüzde 18.84 yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar, güneş ve çöp, yüzde 13 linyit, yüzde 16.09 ithal kömürden.

Bu veriler doğrultusunda doğalgaz ithalatımızın yüzde 35’ini Rusya'dan, yüzde 17’sini İran’dan yüzde 12’sini Azerbaycan'dan diğerlerini de Cezayir, Katar, Nijerya gibi ülkelerden tedarik ediyoruz.

Bu iki ayrı veriye baktığınızda, gördüğünüz üzere Türkiye gibi ihtiyacının büyük bir kısmını ithal eden ülkeler için doğalgaz çok önemli.”

Elektrik ihtiyacı büyük olan ülkelerin doğal gaz bağımlılığının da aynı oranda önemli olduğunu dile getiren Akıncı, “Bunun neticesi olarak da enerjide dışa bağımlı hale geliyoruz. Burada da soru işaretimiz, doğal gaza bağımlı elektrik üretiminin ne kadar doğru olduğu konusu” ifadelerini kullandı.

‘DEPOLAMA YATIRIMLARI NE DURUMDA?’

Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi konusunda cevapların verilmesini talep eden Başkan Akıncı, “2007 ve 2016’da Türk Petrol A.Ş. tarafından tamamlanan birinci ve ikinci faz depolama kapasitesi 2.8 milyar metreküp. Bu durumda mevcut depo rezervleri nedir bunu bilmek istiyoruz. Nasıl ve nereye kullanıldı cevap bulamıyoruz” dedi.

“Aynı zamanda mevcut kapasiteyi 4.6 milyar metreküpe artıracağı söylenen ve 2022 yılı ortalarında devreye gireceği açıklanan üçüncü fazın fiziki ilerleme durumu nedir? Bunlar cevaplanması gereken sorular” diyen Akıncı, şöyle devam etti:

“Tuz Gölü Doğalgaz Depolama alanlarının rezervleri konusunda da açıklama bekliyoruz. Aynı bölgede temelleri atılan 2023’te faaliyete geçecek olan bir tesis var biliyorsunuz ve bittiği zaman da 4 milyar metreküp kapasitesi olacağı açıklandı.

Burada da en azından inşaat ve yapılaşma aşaması nedir, çünkü bu alanlar çok önemli. Bunların da cevabını pek bulamıyoruz. Ekonomide alınan her karar kartları yeniden dağıtıyor. Bunun da dezavantajı bir güven ortamı ve şeffaflığın olmaması diye düşünüyorum.”

İlginizi Çekebilir Enerji kesintileri raflardaki gıda çeşitliliğini azaltıp, fiyatları artıracak

İlginizi Çekebilir Bitocin'de toparlanmaya Fed engeli