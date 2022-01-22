Bakan Nebati ekonomistlere ne anlattı? 10 milyar dolar iddiası…

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün Dolmabahçe'de ekonomistlerle bir araya geldi. Toplantıya katılan ekonomistler, Nebati'nin enflasyon, faiz, döviz kurları, kur korumalı mevduat ve 20 Aralık gecesi hakkında yaptığı açıklamaları sozcu.com.tr ile paylaştı.

Emre DEVECİ

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün ekonomistler ve akademisyenlerle İstanbul'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yapılan ve yaklaşık 60 ekonomist ve akademisyenin katıldığı toplantı yaklaşık 4 saat sürdü.

Toplantıya katılan isimler, konuşulanları sozcu.com.tr ile paylaştı.

‘KESİNLİKLE FAİZ ARTMAYACAK, GERİ DÖNÜŞ YOK’

Toplantıya katılan isimlerden Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Tuğberk Çitilci, Bakan Nebati'nin Merkez Bankası'nın (TCMB) kesinlikle faiz artışı yapmayacağını, mevcut politikadan geri dönüş olmayacağını net olarak vurguladığını belirtti.

Bakan Nebati'nin Kur Korumalı Mevduat hesaplarında biriken paranın 21 Ocak itibarıyla 184 milyar TL’ye ulaştığı bilgisini paylaştığını belirten Çitilci, bunun 49 milyar TL'sinin Merkez Bankası (TCMB) uygulaması kapsamında dövizden TL'ye dönüşler, 135 milyar TL'sinin de Hazine'nin uygulaması kapsamında Kur Korumalı TL Mevduat uygulamasına geçişler olduğunu aktardı.

Çitilci ayrıca, Hazine uygulaması kapsamında 408 bin, TCMB uygulaması kapsamında 49 bin olmak üzere toplam 477 bin kişinin kur korumalı mevduata geçtiği bilgisinin paylaşıldığını söyledi.



’10 MİLYAR DOLAR BOZDURACAK, KURU TAKİP EDİN’

Dövizden TL'ye geçişte kur ve faiz getirisi için getirilen kurumlar vergisi istisnasıyla birlikte Nebati'nin önümüzdeki haftalarda şirketlerin 10 milyar dolar bozdurmasını beklediğini, bakanlığın ise beklentisinin 20 milyar dolar bozdurulması yönünde olduğunu anlattığını aktaran Çitilci, Nebati'nin önümüzdeki haftalarda döviz kurlarında düşüş olacağına işaret ettiğini söyledi.

Bakan Nebati'nin enflasyonun önümüzdeki aylarda söylendiği gibi yüzde 50'lere değil yüzde 40'lara çıkmasını, sonra yüzde 30'lara inmesini ve 2023'te seçime giderken tek haneye inmesini beklediğini söylediğini aktaran Çitilci, enflasyonu düşürmek üzere adımlar atılacağının söylendiğini de belirtti.

20 ARALIK GECESİ NE OLDU?

Dolar kurunun gündüz 18,36’yı gördükten sonra kur korumalı mevduat uygulamasının duyurulmasının ardından düşüşe geçtiği 20 Aralık 2021 tarihinde olanlar da toplantıda gündem oldu.

TCMB bilanço verileri, 20-21 Aralık döneminde iki günde TCMB rezervlerinde 7 milyar dolarlık düşüşe işaret ediyordu.

Toplantıya katılan bir başka ekonomist, Bakan Nebati’nin 20 Aralık gecesi müdahale olmadığını söylediğini, gündüz 942 milyon dolar net alım yapan bireysellerin, 20 Aralık’ta saat 18.00 ile 21 Aralık sabahı 09.00 arasında 1 milyar 280 milyon dolar bozdurduğu bilgisini paylaştığını aktardı.

NEBATİ LONDRA’YA GİDİYOR

Söz konusu katılımcı ayrıca, Nebati’nin ayrıca, yakın zamanda yabancı yatırımcılarla görüşmek üzere Londra’ya gideceklerini söylediğini, önümüzdeki dönemde proje bazlı kredilerin devreye sokulacağını, verilen kredilerin nereye gittiğini çok yakından takip edeceklerini söylediğini, otoyol ve köprü gelirlerine endeksli senetlerin de devreye sokulmasının planlandığını söylediğini aktardı.

Toplantıya katılan bir başka ekonomist de Bakan Nebati’nin TCMB’nin faiz artırmayacağını ve geri dönüş olmayacağını söylediğini, “Politika faizinin önemi kalmadı, devreden çıkardık” şeklinde de ilginç bir çıkış yaptığını aktardı.

Nebati’nin kur korumalı mevduatın Hazine’ye olası maliyetini, “1 TL’lik kur artışı Hazine’nin borç stokunu 450 milyar dolar artırıyor, mevduatın maliyeti bunun altında olacak” sözleriyle anlattığını belirten katılımcı, yastık altı altınların sisteme sokulması için bankaların kuyumcu gibi çalışmaya başlayacağının söylendiğini de aktardı.

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