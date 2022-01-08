Bankaların sermayesi 4.5 milyar dolar eridi

Türk Lirası’ndaki değer kaybı neticesinde Türkiye’nin en büyük altı bankasının sermayelerinin 60 milyar lira (4.5 milyar dolar) civarında azaldığı belirtiliyor.

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Bloomberg haber ajansı araştırma birimi Bloomberg Intelligence'ın Kıdemli Analisti Tomasz Noetzel, Türk Lirası'nın 9 liradan 13.70 lira seviyesine çıkmasının Türkiye'nin en büyük altı bankasının sermayelerini 60 milyar lira (4.5 milyar dolar) civarında azalttığını söyledi. Noetzel, Akbank, Garanti ve Yapı Kredi'nin bundan en az etkilenen bankalar olduğunu belirtti.

DOLARDAN DÖNÜŞ KRİTİK

Sermaye yeterlilik oranlarının hesaplanmasında kullanılan ölçütlere ilişkin önlemlerin Türk Lirası'ndaki değer kaybının etkisini yakın vadede bir miktar azaltabileceğini söyleyen Noetzel, organik sermaye yaratımının belirli bir seviyeye kadar etkileri düşürebileceğini söyledi. Kur korumalı TL mevduat için dolar mevduatlarının bu hesaplara dönüşünün kritik olduğunu söyleyen Noetzel, Türkiye'nin düşük kredibilitesinin bunun önündeki en büyük engel olduğunu kaydetti.

BDDK'dan şirketler için kredi kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 500 milyon TL ve üzerinde sektörde kredisi olan şirketlerin yeni kredi kullanabilmesi için getirilen derecelendirme zorunluluğunda değişikliğe gitti. Bu değişiklikle, döviz kurundaki hızlı artış ya da başka nedenlerle kredi derecelendirme zorunluluğu kapsamına giren, fakat sözleşme imzalama imkânı bulamayan şirketlere bir derecelendirme şirketiyle sözleşme imzalama zorunluluğu uygulanmayacak.