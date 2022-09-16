Bu dünyada ev sahibi olamayız

Konut projesindeki fiyatları yüksek bulan vatandaşlar, “Dar gelirliler bu konutları alamaz, ancak öbür dünyada alır" dedi.

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Batuhan SERİM Ali Selim YAMANLI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal konut projesi kapsamında 2+1 evlerin fiyatının 608 bin TL, 3+1 dairelerin fiyatının ise 851 bin TL olacağını açıkladı. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, konut fiyatlarının İzmir, Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlerde farklı olduğunu, 2+1'in küçük olanlarının fiyatının 770 bin lira civarında olduğunu dile getirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da asgari ücretlinin bu evleri alabilmesi için ‘dişini sıkması, borç alması ve fazla mesai yapması' gerektiğini söyledi. Vatandaşlar bu açıklamaya tepki göstererek, “Ekmek alamıyor adam ne diş sıkması? Sıkacak diş kalmadı, millet önünü göremiyor. Dar gelirliler bu konutları alamaz mümkün değil, ancak öbür dünyada alır” dedi. 500 bin konut, 250 bin arsa ve 50 bin iş yerinden oluşacak sosyal konut projesinin başvuruları geçen gün başladı. Vatandaşın ödeyeceği aylık taksitin ise 2 bin 280 TL ila 3 bin 187 TL olacağı belirtildi. SÖZCÜ, İstanbul Kadıköy'de vatandaşlara mikrofon uzattı, “Hem kira ödeyip hem de yeni bir ev sahibi olabilir misiniz” diye sordu. Vatandaş tepki gösterdi.

Hasan Gökdağ:

Daha yapmadan konuta zammı koydular

Ekmek alamıyor adam ne diş sıkması? Özhaseki bey diyor, ‘Ekmek 5 lira millet alıyor.’ Ekmek alıyor zaten başka bir şey almıyor ki millet. Et alamıyor, süt alamıyor. Sıkacak diş kalmadı, millet önünü göremiyor. Konutu daha yapmadan, zamı koydu konuta.

Haydar Atlık:

Garibana değil zengine düşer

Mümkün değil. Bakan kendisi bizim yerimize geçsin. Yalan söylüyorlar, konutları kesinlikle gariban insana vermez zengin adama düşer. Dar gelirliler

bu konutları alamaz, mümkün değil, ancak öbür dünyada alır.

Ayfer Kaya:

Hesap değil bir fantezi

Ben fizikçiyim, matematiği ileri derecede biliyorum. Böyle bir şey nerede oluyormuş dünyada mı? Bu hesap değil, bu herhalde bir fantezi olsa gerek.

Şehmuz Gülerce:

10 bin lira maaş yetmez

Ne kadar komik değil mi? 10 bin lira maaş alsa bile ödeyemez. Çok pahalı hayat. Nasıl ödeyebilir? Çocuğu olmasa bile ödeyemez. Hiçbir sosyal faaliyetimiz kalmadı.