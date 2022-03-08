Buğdayda tarihi zirve

Buğday fiyatları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle tarihi zirvesini gördü. Amerikan buğday vadelileri ton başına 500 doları gördü.

Sozcu.com.tr

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Rusya-Ukrayna çatışması sonuçlanana kadar Karadeniz’den tedarik kesintileri yaşanacağına dair endişeler nedeniyle yükselen buğday fiyatları bugün tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Chicago buğday vadelileri ton başına 500 dolarla rekor seviyeye yükseldi. Fiyatlarda rekor kaydedilmesinin ardından kâr satışlarıyla bir miktar geri çekilme yaşayan buğday vadeli işlemleri sonrasında 480 dolar civarından işlem gördü.

Buğday, bu yılın başında 277 dolardan işlem görüyordu. Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat tarihinden önce ise 309 dolar seviyesindeydi.

TEDARİK ENDİŞELERİ ARTIYOR

Buğday fiyatları ayrıca batının Rusya’ya yönelik yaptırımlar nedeniyle de yükseliyor. Yaptırımlar bölgeden yapılacak ihracatla ilgili endişeler doğuruyor. Rusya ve Ukrayna, bu yıla kadar küresel buğday ihracatının yaklaşık yüzde 29’unu gerçekleştiriyordu.

Ukrayna'da limanların kapalı kalması ve Batılı devletlerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle tüccarların Rusya'dan gelen buğdaydan kaçınması yüzünden alıcılar alternatif buğday üreticileri aramaya başlamış durumda.

TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNİ ETKİLİYOR

Buğday fiyatları, makarna ve ekmek gibi temel pek çok gıda ürününü doğrudan etkilediği için kritik önemde. Türkiye de tüketilen buğdayın bir kısmı ithal edildiği için bu fiyatlardan doğrudan etkileniyor.

Türkiye hububat ithalatının önemli bir kısmını Ukrayna ve Rusya'dan yapıyordu. 2021’de toplam buğday ithalat miktarının yüzde 86,6’sı Rusya ve Ukrayna'dan gerçekleşti. Türkiye aynı zamanda, Rusya’dan en fazla tarım ürünü ithal eden ülke olarak dikkat çekiyor.

İTHALATIN ÇOĞU RUSYA VE UKRAYNA’DAN

Rusya, geçen yılki buğday ihracatını yıllık bazda yüzde 8,5 artırarak 8,8 milyar dolara çıkarmıştı. Bu ihracatın 1,8 milyar doları ise Türkiye’ye yapılmıştı. Yani geçen yıl Türkiye, Rusya’dan 1,8 milyar dolarlık 6,7 milyon ton buğday ithalatı yaptı.

Ukrayna ise dünyanın en büyük 5’inci buğday ihracatçısı olarak öne çıkıyor. Ukrayna, buğday ihracatının yüzde 95’ini Karadeniz üzerinden gerçekleştiriliyordu.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) de geçtiğimiz hafta buğday fiyatlarındaki sert artış nedeniyle geçici 370 bin ton buğday alımı ihalesi açmış ancak sadece 285 bin ton buğday alımı gerçekleştirmişti.

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