Devalüasyon gümüşte fırsat yaratıyor

Piyasalarda yaşanan enflasyonist baskılar ve Ukrayna ile Rusya arasında derinleşen jeopolitik risk değerli metalleri riskli varlıklara karşı daha cazip kılıyor.

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Yatırımcıların hisse senedi veya kripto para gibi nispeten daha riskli varlıklardan çıkıp değerli metallere yönelmesiyle ons gümüş önceki gün 3 ayın en yüksek seviyesine çıkarak 25.70 dolara kadar çıktı. Dün ise en yüksek 24.52 doları gördü.

34 DOLAR BEKLENTİSİ

WaveTrack International'ın kurucu ortaklarından olan ve 40 yıldır değerli metal işlemlerini izleyen analist Peter Goodburn, gümüşte büyük bir devalüasyon yaşandığını ve gümüşün gelecek 10 yıl boyunca altından daha iyi performans göstereceğini savunuyor. 1 ons altının kaç ons gümüş aldığını gösteren altın/gümüş rasyosunun 18 seviyesinde olduğunu belirten analist, şu an hâlâ güçlü direnç seviyelerini aşmaya çalışan beyaz metalin, yılın ikinci yarısında artacak enflasyon baskısı nedeniyle yükseleceğini tahmin ediyor. Orta vadede gümüş fiyatlarının ons başına 25 doları aşmasını bekleyen Goodburn, yılın ikinci yarısında ise 34-37 doların görülebileceğini iddia ediyor.

Altında gözler bin dolara çevrildi

Altın fiyatları, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon nedeniyle yaşadığı sert yükselişin ardından küresel piyasalarda risk iştahının bir miktar toparlamasıyla 1.974 dolar olan 1.5 yılın zirvesinden geriledi. Ons altın fiyatı dün gün boyu dalgalı bir seyir izlerken en yüksek 1.921 doları gördü. Uzmanlar savaşın uzaması halinde 2 bin doların kırılabileceğini söylerken, aksi durumda ise altın yönününü aşağı çeviribilir.