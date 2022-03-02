Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 2 Mar 2022

Dolar 2 Mart 2022 Çarşamba günü 14.06 TL'den işlem görüyor. Global piyasalarda olduğu gibi yurt içi piyasalarda da Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgale başlaması ile öne çıkan jeopolitik riskler ön planda takip ediliyor ve fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor. Dolar kuru önceki işlem gününde 0.43% yükseliş gerçekleştirerek günü 13.90 seviyesinden tamamladı.

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Rusya-Ukrayna savaşı piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Devletler ve özel şirketlerden Rusya’ya yaptırımlar devam ediyor. Bu durumlar nedeniyle de TL'ye yönelik beklentilerdeki bozulmanın fiyatlandığı söylenebilir. Dolar'da savaşın devam etmesiyle küresel çapta yükselişini sürdürüyor.

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 14.06 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.406 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 2 MART 2022

Ekonomi uzmanlarının 2 Mart 2022 dolar yorumları: Dolar, Türk Lirası karşısında günü 0.70% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Dolar, Türk Lirası karşısında orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam ediyor. Bununla beraber USDTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri 13.9500 ve 14.0400'de, destek seviyeleri ise 13.8600 ve 13.7700'de bulunuyor.