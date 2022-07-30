Enflasyon oranı beklentisi ne kadar? Temmuz enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Enflasyon oranı yükselmeye devam ederken, halkın alım gücü de düşüyor. Temmuz ayında gerileyen akaryakıt fiyatlarına rağmen TL'deki değer kayıplarının devam eden etkileriyle aylık yüzde 2.9 artması yıllık bazda ise 24 yılın yeni zirvesi olan yüzde 80.5'e yükselmesi bekleniyor. Temmuz ayı enflasyon oranı 3 Ağustos Çarşamba günü saat 10:00'da açıklanacak.

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Türk lirasındaki tarihi değer kaybıyla birlikte enflasyonun şu an bulunduğu seviyeden daha da yukarıları çıkması bekleniyor. Milyonlarca vatandaşın gözü emekli Temmuz ayı enflasyon oranlarına çevrildi.

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Temmuz ayı enflasyon oranı 3 Ağustos Çarşamba günü saat 10:00’da açıklanacak.

ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ NE KADAR?

Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) Temmuz ayında gerileyen akaryakıt fiyatlarina rağmen TL’deki değer kayıplarının devam eden etkileriyle aylık

%2.9 artması yıllık bazda ise 24 yılın yeni zirvesi olan %80.5’e

yükselmesi bekleniyor.

Reuters’ın 11 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Temmuz ayı için yıllık enflasyon tahminleri %79.45 ila %82.5 arasında yer alıyor. TÜFE en son Ağustos 1998 döneminde %81.4 artış kaydetmişti. TCMB dün yılsonu enflasyon tahmini %60.4’e yükseltti.

Reuters’ın bugün tamamladığı ankette ise yıl sonu tahmini %70 oldu. Yılboyunca yapılan anketlerde 2022 yılsonu tahminleri Rusya-Ukrayna savaşının enerji ve tahıl fiyatlarına etkisi ve TL’nin değer kaybı sebebiyle sert yükselirken bu ay Haziran ayında yapılan anketteki yılsonu tahmini olan %69.5’e çok yakın gerçekleşti. Her ay yukarı yönlü sert revizyonlar 2022’de ilk kez Temmuz verisi anketinde sınırlı kaldı. TCMB’nin güncel enflasyon raporu grafiğinde de piyasa beklentilerine yakın şekilde enflasyonun üçüncü çeyrek sonunda %90 altında zirve yaptıktan sonra kademeli düşüşlere başlayacağı görülmüştü. Ankette aylık enflasyonun ise %2.9 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor; tahminler %2.28 ila %4 bandında yer alıyor. Aylık artışın önceki aya göre yavaşlamasının ana sebebi olarak gerileyen yakıt fiyatları gösteriliyor. Haziran ayında yıllık enflasyon ulaştırma ve gıda öncülüğünde %78.62’ye yükselmişti. TCMB Perşembe günü açıklanan yıl sonu enflasyon raporunda cari fazla hedefi ile kalıcı enflasyon düşüşüne kademeli olarak ulaşılmasını hedefleyen politikalara devam edeceği mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Türkiye’nin 2023 Şubat, Mart aylarından itibaren enflasyon sorununu arkada bırakacağını açıklarken TCMB’nin paylaştığı grafikte enflasyonun %90 civarlarına çıktıktan sonra yıl sonuna doğru baz etkisi ile gerilemesi ve ilk çeyrekte de %30 ila %40 aralığına düşmesi bekleniyor. Küresel merkez bankaları sıkılaştırma adımları ile Türkiye ekonomisi ve kur politikasına yönelik endişelerle TL ay başından beri neredeyse %6.8 değer kaybı yaşayarak Aralık kur krizinden bu yana ilk defa 18 seviyesine yaklaştı. Hükümet düşük faiz ile üretim ve ihracatı destekleyen bir ekonomi programı uygulayarak kronik cari açığı fazlaya çevirdikten sonra enflasyon ile mücadele etmeyi hedefliyor. Fakat Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle yükselen enerji faturası vb süreçlerin Türkiye’nin programını tehlikeye sokmasından endişe ediliyor.