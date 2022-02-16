Erken seçim sinyali mi? 3600 Haziran’a çekildi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği 3600 ek gösterge çalışmalarının bu yılın ilk yarısında tamamlanması konusunda hükümet ile teyit sağladıklarını bildirdi. Hükümet 3600 çalışmasını 2022 sonunda bitirip 2023 başından itibaren uygulayarak 2023 seçimlerinde avantaj sağlamayı planlıyordu. Sürecin 6 ay erkene seçilmesi erken seçim sinyali olarak yorumlandı.

Erdoğan SÜZER

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3600 ek gösterge görüşmeleri Çalışma Bakanlığı ile Memur-Sen arasında kurulan komisyon toplantılarıyla başladı.

Toplantıda konuşan Memur-Sen Başkanı Yalçın, “Toplu sözleşme kararı gereği 2022 yılı içerisinde tamamlanması gereken 3600 ek gösterge konusunun yılın ilk yarısında tamamlanması için karşılık teyit sağladık” açıklamasını yaptı.

3600 konusunun sadece memurlar açısından değil ‘siyasi' açıdan da son derece önemli olduğuna işaret eden Başkan Ali Yalçın, 3600 ek göstergenin sadece belirli meslek grupları üzerinden değil daha geniş bir çerçeveden topyekün ele alınmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

“ADALETSİZLİK DUYGUSU BİTECEK”

Çalışma Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantıya katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de 3600 ek göstergede beklentileri karşılayan adil bir düzenleme yapacaklarını, bu sayede memurlar arasındaki adaletsizlik duygusunu ortadan kaldıracaklarını söyledi.

Bakan Bilgin, toplantılarda sosyal tarafların taleplerini dikkate alacaklarını belirtti.

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