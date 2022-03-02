Euro bölgesinde enflasyon rekor tazeledi

Euro bölgesi enflasyonu şubatta yüzde 5,8 ile rekor kırdı. Oranın gelecek aylarda savaşın etkisiyle daha fazla artması bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Avrupa’da Euro bölgesinde tüketici enflasyonu, şubatta yıllık yüzde 5,8 ile tüm zamanların rekorunu tazeledi. Ocakta bu oran yüzde 5,1 idi. Aylık enflasyon yüzde 0,9 oldu.

Bloomberg anketinde beklenti, yıllık enflasyonun yüzde 5,6’ya yükseleceği yönündeydi ancak beklenti aşıldı.

Ocakta yüzde 28,8 olan Euro bölgesi enerji enflasyonu şubatta yüzde 31,7’ye yükselirken, gıda enflasyonu (gıda, alkol, tütün) da yüzde 3,5’ten yüzde 4,1’e yükseldi. Enerji dışı sanayi ürünlerinde de enflasyon yüzde 2,1’den yüzde 3’e yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, hizmet enflasyonu da bu dönemde yüzde 2,3’ten yüzde 2,5’e yükseldi.

Rusya’nın Ukrayna işgali ve ekonomik yaptırımlarla enerji ve buğday başta olmak üzere birçok emtiada fiyatların hızla artmasının Euro bölgesi enflasyonunu çok daha yukarı itmesi bekleniyor.

LİTVANYA İLK SIRADA

Para birimi olarak Euro’yı kullanan ve 19 ülkenin yer aldığı Euro bölgesinde Litvanya, yüzde 13,9’luk enflasyonla sıralamada ilk sırada yer aldı.

İrlanda, yüzde 12,4’lük enflasyonla listede ikinci sırada yer alırken, Belçika yüzde 9,6’lık enflasyonla üçüncü oldu.

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da ise enflasyon yüzde 5,5’e yükseldi.

Bölgede en düşük enflasyon, yüzde 4,1 ile Fransa’da kaydedildi.

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