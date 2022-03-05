Fırıncılar: Bu şartlar altında ekmek üretemeyeceğiz

Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Burdur İl Temsilcisi Hakan Dinç, "Hem savaş hem de yurt içindeki yüksek enflasyondan dolayı un ve yakıt fiyatlarına yetişemez olduk. Bu şartlar altında ekmek üretemeyeceğiz" dedi.

İsmail AKIN

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Burdurlu fırıncılar bir araya gelerek artan maliyetleri artık karşılayamaz, üretim yapamaz hale geldiklerini duyurdu.

Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Burdur İl Temsilcisi Hakan Dinç, “Biz Burdur Fırıncıları olarak giderleri karşılayamaz durumdayız. Hem savaş hem de yurt içindeki yüksek enflasyondan dolayı un ve yakıt fiyatlarına yetişemez olduk. Bu şartlar altında ekmek üretemeyeceğiz” dedi.

ÜRETİMİ KISTILAR, VALİLİKTEN ÇÖZÜM BEKLİYORLAR

Dinç, artan maliyetler karşısında ekmek fiyatlarına zam talebinde bulunduklarını ancak bu talebin komisyon tarafından geri çekildiğini belirtti.

“Bu durum ekmek üretmemizi olumsuz etkilemiştir. Bu şartlar altında ekmek üretemeyeceğiz” diyen Dinç, “Vatandaşlarımızı da mağdur etmek istemiyoruz. Üretimde kısıtlamaya gitmeye karar verdik. Sayın valimizin ve ilgili mercilerin bu sorunumuzu ivedi olarak çözüm bulmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.

‘TMO’NUN UCUZ UNUNU DA ALAMAZ HALE GELDİK’

Dinç, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) piyasaya sunduğu uygun fiyatlı unlara ilişkin ise, “Bunları da kendi paramızla alamaz hale geldik. Un stoklarımız yok diyorlar. Mevcut stok fiyatlarını yüksek belirtiyorlar” dedi ve şöyle devam etti:

“Biz Burdur fırıncıları olarak bu kararı almış durumdayız. Vatandaşımızın her zaman yanındayız. Vatandaşımızın da bizim yanımızda olmasını rica ediyoruz.”

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