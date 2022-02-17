Gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin süresi uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı, bugün gün sonuna kadar verilmesi gereken gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin süresini 25 Şubat'a uzattı.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 17 Şubat 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 yılı ekim-kasım-aralık 4. Geçici Vergi Dönemine ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin sirküler yayınlandı.

Bakanlığa iletilen talepler nedeniyle, bugün gün sonuna kadar verilmesi gereken gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin süresi 25 şubata kadar uzatıldı.

TALEPLER DOĞRULTUSUNDA UZATILDI

Ocak 2022 dönemi beyan ve ödemelerin son günü olması nedeniyle tarihin uzatılmasını talep eden muhasebeciler ve mali müşavirler, erteleme talebinde bulunmuştu.

GİB’den yapılan çıklamada, “17 Şubat 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 25 Şubat 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu uzatmanın ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Şubat 2022 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacağı da belirtildi.

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