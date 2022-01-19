İstanbul-İzmir arası taşımacılık maliyetinde ciddi artış

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan zamların ardından Kınalı’dan İzmir’e taşımacılık yapan 5’inci sınıf araçların ulaşım masrafının 3 bin 878 liradan 5 bin 168 liraya yükseldiğini açıkladı.

Selami AYDIN

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Köprü ve otoyol geçiş ücretleri ile akaryakıta yapılan zamlar sonrası taşımacılık sektörü isyan ediyor.

İstanbul’a bağlı Kınalı’dan İzmir’e giden 5’inci sınıf bir aracın yol ve yakıt masrafının toplam 5 bin 168 lira olduğu açıklandı.

İŞTE ŞOFÖRLERİN ÖDEYECEĞİ ÜCRET

Güzergah üzerinde taşımacılık yapan bir TIR şoförünün 5 ayrı noktada ücret ödeyeceğini söyleyen CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım aynı yolculuğun geçen yıl 3 bin 878 liraya mal olduğunu belirtti.

Yalım, sürücülerin güzergâh boyunca 123 lira Kınalı-Fatih Otoyolu ücreti, 147 lira Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücreti, 54 lira Kurnaköy-Mermerciler otoyolu ücreti, 585 lira Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ve bin 456 lira İzmir Otoyolu ücreti ödeyeceğini kaydetti.

Toplam otoyol ve köprü geçiş masrafının 2 bin 367 lira olduğunu söyleyen Yalım araçların ayrıca 2 bin 801 liralık yakıt tüketeceğini hesapladıklarını duyurdu.

MİLLETVEKİLLERİ TIR'LA SEYAHAT YAPACAK

Soruna dikkat çekmek isteyen CHP Enerji ve Altyapıdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ile Uşak Milletvekili Özkan Yalım, TIR’la aynı güzergahta seyahat edecek.

Cuma günü Selimpaşa Metro Dinlenme Tesislerinden başlayacak yolculuk İzmir'in Bornova ilçesindeki TIR parkında sona erecek.

Yalım, yaptığı açıklamada yanlış ekonomi politikalarının pek çok sektörü etkilediğini, taşımacılık sektörünün de olumsuz etkilendiğini belirterek, “Akaryakıt faturalarına üst üste yapılan zamlar, gıdadan eşyaya bir çok ürünü taşıyan kamyoncu ve TUR esnafının da yakıcı sorunu olmuştur. Tüm sektörlerde olduğu gibi taşımacılık sektöründe de bıçak kemiğe dayandı” diye konuştu.

‘SÜRÜCÜLER ALTERNATİF YOLLAR ARIYOR’

Maliyetler nedeniyle sürücülerin alternatif yol arayışına girdiğini belirten Yalım, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan köprü ve otoyol ücretlerinin aşırı yükselerek fahiş fiyatlara ulaşması nedeniyle taşımacılık yapan araçlar alternatif yol arayışlarına girmektedirler.

Kınalı'dan hareket eden bir tır köprü ve otoyolları kullanmak yerine Ambarlı limanına yönelmekte ve oradan feribotla Bandırma'ya geçerek İzmir'e ulaşmaktadır. Bu yolu izleyen bir tır 500 TL civarında daha az masraf etmekte olmasına rağmen ulaşım süresi çok fazla uzamaktadır.

Bu şekilde köprü ve otoyol kullanmayan bir tır Kınalı-Ambarlı arası 44 km yol yaptıktan sonra Ambarlı Limanından Bandırma'ya feribot ile geçiş için 2021 yılında 980 TL ödüyor iken 2022 yılında 1.890 TL ödemektedir.”

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