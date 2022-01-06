JP Morgan enflasyonun yüzde 55’e yükselmesini bekliyor

ABD'li banka JP Morgan, Türkiye'de enflasyonun mayısta yüzde 55'e yükselmesini beklediğini açıkladı. Faiz indirimleriyle gelen kur ve enflasyon artışına rağmen politika yapıcılarda hiçbir pişmanlık görmediklerini belirten banka, faiz artışı beklemiyor.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’de aralıkta tüketici enflasyonu yüzde 36,08 ile 19 yılın zirvesine yükseldi ancak önümüzdeki aylarda bu oranın daha da yükselmesi bekleniyor.

Türkiye ocak ayına zam dalgasıyla girerken, ABD’li yatırım bankası JP Morgan, aralıkta sürpriz yapan enflasyonun mayısta yüzde 55 seviyesine ulaşmasını ve kasım ayına kadar yüzde 50 civarında seyredeceği öngörüsünde bulundu.

ERKEN FAİZ İNDİRİMİ VE KUR ARTIŞI ETKİLİYOR

JP Morgan yayımladığı bir araştırma raporunda, heterodoks politika yapıcıların görüşlerinin, önden yüklemeli ve erken yapılan faiz indirimlerinin, enflasyon beklentilerindeki bozulmanın ve kurdaki değer kaybının aralık ayında enflasyonda keskin bir yükselişe neden olduğunu belirtti.

2022'nin sonunda enflasyonun yüzde 35 seviyesine düşebileceğini söyleyen JP Morgan, 2023 yıl sonu enflasyon beklentilerini de yüzde 15 olarak revize ettiklerini duyurdu.

‘HİÇBİR PİŞMANLIK GÖRMÜYORUZ’

“Politika yapıcılardan hiçbir pişmanlık işareti görmüyoruz ve bundan dolayı gelecek aylarda sıkı para politikası izleneceğini düşünmüyoruz” diyen JP Morgan, buna rağmen daha fazla parasal genişlemenin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için bile gerçek üstü olacağını söyledi.

JP Morgan’dan önce Goldman Sachs da Türkiye’ye ilişkin enflasyon beklentilerini açıklamıştı.

GOLDMAN SACHS: BİRİNCİ ÇEYREKTE %40’I AŞAR

Goldman Sachs müşterilerine gönderdiği notunda “Mevsim etkisinden arındırılmamış aylık enflasyonun sürpriz biçimde yüzde 13,6 seviyesine yükselmesiyle Türkiye’de enflasyonun birinci çeyrekte yüzde 40 seviyesini aşacağını ve yılın büyük bölümünde o seviyede kalacağını tahmin ediyoruz” ifadesi yer almıştı.

Reuters’ın haberine göre Goldman Sachs notunda “TL’deki volatilite dikkate alındığında enflasyon tahminlerindeki belirsizlik olağandışı şekilde yüksek ve yukarı yönlü. İdari ve kısmi mali önlemlerle desteklenen yüzde 14 seviyesindeki politika faizinin TL’yi sürdürülebilir biçimde dengeleyebilme konusunda başarılı olamayacağına yönelik görüşümüzü sürdürüyoruz” denildi.

Notta ayrıca, “Yetkililerin TL’ye istikrar kazandırmak için seçtiği olağandışı politika tercihlerini sürdürdükleri göz önüne alındığında bunun gerçekleşeceğine yönelik inancımız güçlü olmasa da, tahminlerimiz ikinci çeyrekte faiz oranlarının sert biçimde yükseleceği yönünde” denildi.

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