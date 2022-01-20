Kiralardan sonra aidatlar da dudak uçuklattı

Kira fiyatlarından sonra sitelerdeki aidat fiyatları da cep yakar hale geldi. İstanbul'daki aidatlar bir yılda yüzde 66-133 aralığında zamlandı. Bazı ilçelerdeki sitelerde istenen aidatlar 8 bin liraya ulaştı.

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İstanbul’daki bazı sitelerde aidatlar 8 bin liraya kadar çıktı.

Türkiye Tesis Yöneticileri Fedarasyonu (TEYFED), İstanbul’da en yüksek aidat bedellerinin Sarıyer, Ortaköy ve Beşiktaş’ta olduğunu duyurdu.

Buralardaki sitelerde aidatların 8 bin liraya kadar çıktığını belirten TEYFED Genel Başkanı Yahya Sağır, “Geçen yıl ile bu yılı kıyaslarsak Tuzla’da aidat 150 liraydı, bu sene 350 liralara çıktı. Kartal’da aidat 450 ile 500 lira arasındaydı, şu anda 750-800 lira arasında. Sarıyer, Ortaköy ve Beşiktaş’ta aidatlar 2 bin liradan başlıyor 8 bin liralara kadar çıkıyor” dedi.

SİTE SAKİNLERİNDEN EYLEM

İstanbul’da bazı sitelerin sakinleri aidatlara yapılan zamlara tepki gösterip, eylemler yaptı.

İstanbul Beylikdüzü’nde bir sitede oturan ve 800 TL aidat verdiğini dile getiren Sevda Demircan, “Her sitede olduğu gibi bir sorun yaşıyoruz. Aidatlarımız çok yüksek geliyor. Birçok insandan duyuyorum. Herkesin aidatı çok yüksek ve biz bu paraların nereye gittiğini şeffaf şekilde görmüyoruz. Böyle sorunlar yaşıyoruz. Ben bir daha asla sitede oturmayı düşünmüyorum” dedi.

GEREKÇESİ ASGARİ ÜCRET VE ELEKTRİK ZAMLARI

İstanbul’da bazı ilçelerdeki site aidatları yüzde 66 zamlanırken, bazı ilçelerdeki zam oranı ise yüzde 133’lere ulaşmış durumda.

TEYFED Genel Başkanı Yahya Sağır’ a göre ise, son bir yılda İstanbul genelindeki ortalama zam oranı yüzde 45 civarında.

Sağır, aidatların neden artığına yönelik ise şunları söyledi:

“Asgari ücrete yüzde 50, elektriğe yüzde 125 zam geldi. Bütün sitelerde kullanılan malzemeler de zamlandı. Bugün aidat oranlarına baktığımızda İstanbul genelinde ortalama yüzde 40-45 arasında zam var. Sitelerde verilen hizmetlerin yanı sıra bir de bakım bedelleri var” dedi.

YÖNETİCİ: ZAM DEMEYELİM, ZAMANA UYMAK DİYELİM

Kilyos’ta bir sitede yönetici olan Celal Bilgen, “Yapılacak olan artışa zam demeyelim, zamana uyma diyelim. Bizim sitemizde yaklaşık 38 kişi çalışıyor. Bunun 21’i güvenlikçi. 38 çalışanın içinde çöp toplayan var, bahçe işlerine bakanı var, elektrik ve su tesisatına bakanları var. Asgari ücret ne oldu? Arttı. Güvenlik içinde yaşıyorsan ve evden çıktığında siteyi tertemiz buluyorsan, bunun bir bedeli var” dedi.

“Bunun bedelinin adına da aidat diyorlar” diyen Bilgen, “Burada metrekareye göre aidatlar değişiyor. En düşüğü bin 765 lira. Bu rakama daha zamlar uygulanmadı. Nisan’daki genel kurulda yeni aidatlar belirlenecek” diye konuştu. (DHA)

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