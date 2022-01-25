Koç’tan göç uyarısı: Güneyimizdeki devletler giderek işlevsiz hâle geliyor

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, bölgedeki en ciddi riskin, Türkiye'nin güneyindeki devletlerin giderek işlevsiz hâle gelmesi olduğunu belirterek göç sorununun artabileceği uyarısında bulundu.

Sozcu.com.tr

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Koç Topluluğu tarafından gerçekleştirilen 35. Üst Düzey Yöneticiler Toplantısı’nda konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, mülteci meselesinin, önümüzdeki yıllarda da büyük bir sorun olmaya devam edecek gibi göründüğünü belirterek uyarılarda bulundu.

Ortadoğu'da Katar ile eski hasımlarının barıştıklarına, Suriye'nin Arap dünyasına dönüşü için de adımlar atıldığına şahit olunduğunu belirten Koç, “Suudi Arabistan ve Birleşik

Arap Emirlikleri arasında ise ekonomik menfaat çatışmaları görülüyor. Ankara'nın, Abu Dabi ile önemli ilerleme sağladığı uzlaşma gayretlerinin Kahire'den aynı karşılığı bulamadığı anlaşılıyor. Tahran ile de pek çok konuda görüş ayrılıklarımız bulunuyor” dedi ve şu uyarıda bulundu:

“Kanaatimce bölgedeki en ciddi risk, güneyimizdeki devletlerin giderek işlevsiz hâle gelmesi. Bunların bazıları; Lübnan'da gördüğümüz gibi vatandaşlarına en temel hizmetleri dahi sağlayamaz hâldeler.

Önümüzdeki dönemde daha büyük toplumsal hareketlere ve göç sorununun arttığına şahit olabiliriz.”

‘EKONOMİK TOPARLANMANIN REÇETESİ…’

17 Aralık'ta düzenlenen Üst Düzey Yöneticiler Toplantısı'nda dünyada yaşanan siyasi gelişmeler ile bunların küresel ve ulusal ekonomiye olan yansımalarını değerlendiren Koç, ekonomik toparlamanın gerçek reçetesinin de “2000'li yılların ilk 10 senesinde yapıldığı gibi ciddi reformlar uygulayarak ülke riskini azaltmak” olduğunu söyledi.

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