Kriptoların Ukrayna krizine tepkisi nasıl oldu? Bitcoin’de hangi gelişmeler izlenecek?

Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği askeri müdahale, altın, döviz, hisse senedi ve petrol piyasalarının yanında kripto para piyasasını da derinden etkiledi. Askeri hareketliliğin başladığı gün düşen kripto piyasaları haftasonu tekrar toparlandı. Peki bundan sonra piyasa hangi gelişmeleri takip edecek?

Sozcu.com.tr

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya dönük Rus işgalini durdurmayı reddetmesinin ardından batılı ülkeler Rusya’ya yeni yaptırımlar uygularken, Ukrayna krizi gevşeme belirtisi göstermese bile Bitcoin haftasonu 38-40 bin dolar bandında seyretti.

Rusya’nın Ukrayna topraklarına dönük askeri operasyonunun başladığı perşembe gününde sert düşen ve 34 bin dolara kadar inen Bitcoin, sonrasında kayıplarını kısmen geri alarak 40 bin seviyelerine kadar geldi. Ethereum ise 2 bin 300 dolara kadar gerilerken sonrasında 3 bin 850 dolara kadar çıkabildi.

Haftasonunun başından bu yana yatay bir seyir izlemeye devam eden Bitcoin dün kısa bir süreliğine 40 bin doların üzerine çıktı ve pazar günü itibariyle 38 bin 800 dolar civarında işlem görmeye devam etti. Ethereum ise düne göre yüzde 0,5 düşüşle 2 bin 740 dolara geriledi.

Son zamanlarda Bitcoin’in hisse senedi piyasasıyla ciddi bir paralelliği olduğu biliniyor. Cuma günü Rusya’nın Ukrayna’da askeri olarak hızlı ilerleyeceğine dönük beklentiler nedeniyle hisse senedi piyasalarındaki fırtına dağılmış ve toparlanma gerçekleşmişti. Bu toparlanmaya paralel olarak Bitcoin de kayıplarını geri sildi. Bitcoin böylece bu haftanın başındaki seviyelere yaklaşmış oldu.

ABD merkezli finans ajansı Bloomberg’in bugün bildirdiğine göre, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri ilerlemesi umulduğundan daha yavaş oldu. Ayrıca Rusya ve Ukrayna arasında başlayacak olası müzakereler de ateşkes beklentisini artırabilir.

KRİPTO PİYASASI HANGİ GELİŞMELERİ TAKİP EDECEK?

Piyasalar bundan sonraki dönemde savaşın seyrini yakından takip edecek. Savaşın uzamasına dönük beklentilerin artması halinde piyasalar derinden etkilenebilir. Batılı güçlerin Rus bankalarına dönük yaptırımları artırması da Rus ekonomisine paralel olarak Avrupa ekonomisini de etkileyebilir. Bu da piyasa aktörlerinin riskli varlıklardan ve dolayısıyla Bitcoin’den kaçışını tetikleyebilir.

Aynı şekilde ekonominin kötü etkilenecek olması sıkılaşmaya hazırlanan merkez bankalarının daha da şahinleşmesine neden olabilir. Mart ayı içerisinde ABD Merkez Bankası’nın faiz artırımına gitmesi bekleniyordu. Sıkılaşma döngüsünün hızlanması ve merkez bankalarının şahinleşmesi de kripto ve menkul kıymet piyasaları için risk oluşturuyor.

MADENCİLİK OLUMSUZ ETKİLENDİ

Ayrıca hem Ukrayna hem de Rusya’daki birçok madencinin üretimleri savaş nedeniyle olumsuz etkilendi. Bu nedenle Bitcoin madenciliğinde de düşüş görüldü. Ukrayna’da kimi madencilik tesislerinin çatışma bölgelerinde kaldığı ve kapatıldığı belirtildi. Ayrıca olası çatışma bölgelerindeki tesisler de taşındı.

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