Kur korumada kafalar karıştı

Merkez Bankası’nın yayımladığı Kur Korumalı Mevduat’a vade uzatma hakkını veren iki ayrı tebliğin çelişmesi bazı bankalara hata yaptırdı.

Erdoğan SÜZER

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Kur Korumalı Mevduat hesabında vade uzatımına izin veren Merkez Bankası tebliğleri bankalarda ciddi kafa karışıklığına yol açtı. Bir kamu bankası Merkez Bankası'nın ilk tebliğini dikkate alıp hesapları ilk günkü kurdan yenileyince devletin ilave zarar riski oluştu. Ancak hata ertesi gün fark edilip düzeltildi. Merkez Bankası, döviz kurundaki oynaklığı azaltmak için tasarruf sahiplerinin döviz yerine TL'de kalmalarını cazip hale getiren Kur Korumalı Mevduat Hesabı'nda (KKMH) 7 Mart'ta önemli bir değişikliğe gitti. Bu değişiklikle, başlangıçta ‘bir defaya mahsus' denilerek çıkarılan kur garantisinin vade bitiminde yenilenmesinin önü açıldı.

DESTEK UZATILDI

Ancak 7 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Merkez Bankası tebliğinde, “Yenilenen hesap ilk açılışta dönüşümü yapılan döviz tutarı ve dönüşüm kuru üzerinden destekten yararlanmaya devam eder” denildi.

Bu tebliğden, normal TL mevduatından farklı olarak kur korumalı hesapların ilk dönüşüm kurundan yenileneceği, elde edilen faiz ya da kur garantisinin ana paraya ilave edilmeyeceği anlamı çıkarıldı. Ancak, tebliğin bu şekilde uygulanması halinde çok ciddi kamu zararı oluşacağı, bir anlamda sistemin ‘saadet zincirine' dönüşeceği ifade edildi.

Art arda tebliğler

Bu tebliğ yürürlükte olsaydı örneğin ilk dönüşüm dolar kuru olan 11.67 liradan KKMH'ye geçenler dolar aynı seviyede dahi kalsa her 3 ayda bir otomatik olarak yüzde 27 kazanç sağlayacaklardı. Ancak tebliğdeki bu hatanın iletilmesi üzerine Merkez Bankası 22 Mart'ta yeni bir tebliğ yayımlayarak ilk açılıştaki dönüşüm kuru ifadesi metinden çıkarıldı. Yeni tebliğle birlikte KKMH'lerine de normal hesaplarda olduğu gibi her vade yenilemesi, garanti edilen kur farkı ve faiz ilave edilerek oluşturulan anapara üzerinden yapılacak.

KAMU BANKASI HATADAN DÖNDÜ

Merkez Bankası'nın Türkiye'de ilk defa uygulanan KKMH sistemindeki vade yenileme işlemine ilişkin uygulama hatası, bazı bankalarda işlem hatalarına yol açtı. Bankaların büyük bölümü, Merkez Bankası'ndan da gelen uyarılar sayesinde 22 Mart'taki tebliği uyguladılar. Ancak bir kamu bankasının 7 Mart'taki hatalı tebliği dikkate alarak bazı KKMH hesaplarını yenilediği, ancak dün hatanın düzeltildiği bilgisi geldi.