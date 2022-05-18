Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı faiz kararı beklentisi ne?

Nisan ayında enflasyonun yüzde 70'e dayanmasına ve gelecek aylarda yükselişini sürdürmesinin beklenmesine rağmen Merkez Bankası faiz kararı %14 seviyesinde sabit tutması yönünde olması bekleniyor. Merkez Bankası faiz toplantısı 26 Mayıs tarihinde yapılacak, aynı gün faiz kararı da açıklanacak.

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Merkez Bankası kur krizi yaratılmasına neden olan 500 baz puan indirimi sonrasında faizi yüzde 14'e çekti, ocak, şubat, mart, nisan aylarında faiz kararı sabit tutma yönünde oldu. Gözler Mayıs ayı faiz kararı için Merkez Bankası’na çevrildi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 26 Mayıs Perşembe günü saat 14:00'da açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE?

JPMorgan geçen hafta yayımladığı raporda, “TL'nin son dönemdeki istikrarını, küresel finansal koşullardaki sıkılaşma ve cari denge pozisyonundaki bozulma ile uyumsuz görüyoruz” demişti. Societe Genarale ise dün yayımladığı bir raporda Merkez Bankası'nın yüksek enflasyona rağmen para politikası duruşunun değişmesinin düşük ihtimal olduğuna dikkat çekerek, “TL'de kademeli değer kaybı bekliyoruz” dedi.

S&P’DEN ENFLASYON VE FAİZ UYARISI

S&P Global Ratings, Türk bankacılık sektörünün kârlılığının yükselen enflasyon ve negatif reel faizden dolayı baskılanacağını söyledi.

Kurumun Türkiye'de bankacılık sektörü ile ilgili yayımladığı raporda, bankaların TÜFE'ye endeksli tahvil getirilerinden fayda sağlayacağına dikkat çekildi ve şu ifadelere yer verildi:

“Yükselen enflasyonun bankaların 2022 gelirleri açısından olumlu etkisi olacak… Ancak, bu etki artan provizyon ihtiyaçları ve negatif reel faizden dolayı dengelenecek ve reel anlamda kârlılığı zayıflatacak.”

TÜKETİM TALEBİNDE AZALMA BEKLENTİSİ

Negatif faiz oranları nedeniyle bankaların kredi iştahının artmasının beklendiğinin belirtildiği raporda, yüksek enflasyon nedeniyle tüketim talebinin ise azalmasının beklendiği kaydedildi.

S&P raporunda baz senaryoda bankacılık sektöründe takipteki kredi rasyosunun (NPL) artmasını beklediklerini belirterek, yükselen enflasyonun perakende ve kurumsal müşterilerin kredibilitesini daha da zorlayacağını ve bankacılık sistemi için de riskleri artıracağını söyledi.

NPL 2023'E KADAR YÜZDE 9 OLABİLİR

BDDK'nın Eylül 2021'de kredilerin sınıflandırılması sürelerinin uzatılmasının sona ermesinin de, bankalarda aktif kalitesi sorunlarını daha belirginleştireceği ifade edildi.

Ancak nominal olarak yüksek beklenen kredi büyümesinden dolayı NPL üzerindeki net etkiyi görmenin biraz zaman alacağının belirtildiği raporda NPL rasyosunun 2023'e kadar yüzde 9'un üzerine çıkmasının beklendiği ifade edildi.

Son yıllarda artan risk maliyetinin gelecek iki yılda da yükselmesinin beklendiği ifade edilen raporda, pandemi, 2021 sonundaki kur krizi ve Ukrayna-Rusya çatışmasının ortaya çıkaracağı dolaylı etkilerin de bunda etkisinin olacağı ifade edildi. (REUTERS)