Mevduatları korudu TL’yi koruyamadı

KKM’nin bütçeye yükünün 47.7 milyar TL’ye ulaştığını söyleyen Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, ödenen bu paraya rağmen TL’nin korunamadığını belirtti.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Yılın ilk 6 ayındaki bütçe gerçekleşmeleri açıklandı. Halkın yerine sermaye sahibi olanlara destek verildiğini söyleyen Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, bütçe harcamalarındaki tercihlerin iktidarın zihniyetinin dışa vurumu olduğunu belirtti. Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) bütçeye yükünün 47.7 milyar liraya ulaştığını dile getiren Bingöl, “Bu para, işsizin işsizlik maaşından kesilen damga vergisi ile, dar gelirlinin mutfağındaki tüpe ödediği ÖTV ile, bebek bezindeki KDV ile, ve diğer vergiler sayesinde ödenmiştir. Bu para yoksuldan alınıp varsıla verilmiştir” dedi.

STOPAJDAN VAZGEÇİLDİ

KKM için uygulanan sıfır stopajdan kaynaklı vazgeçilen verginin en az 10.5 milyar lira olduğunu dile getiren Bingöl, böylece bütçeden 37.2 milyar TL aktarılan KKM'nin toplam maliyetinin 47.7 milyar liraya ulaştığını kaydetti. Bingöl, “Ek bütçe ile KKM için ayrılan 40 milyar liralık ödenek neredeyse yılın ilk altı ayında tükenmiştir. Sayın Bakan geçen aylarda KKM'nin bütçeye maliyetinin 12.5 milyar lira ile sınırlı kalacağını söylemişti. Umarım ekonomi yönetiminde bulunanlar bu gidişatın farkındadırlar! Ve anlaşılan o ki; KKM ile mevduatı korudular ama kuru koruyamadılar” dedi.

Tasarruf olmadan vergi yükü azalmaz

Bütçede görülemeyen tek şeyin tasarruf olduğunu söyleyen Dr. Ozan Bingöl, baskı ve cilt giderlerinin ocakta 58.5 milyon lira iken haziran ayında 213.7 milyon liraya yükseldiğini belirtti. Bingöl, “Büro mefruşat alım giderleri ocakta sadece 194 bin lira iken haziranda 44 milyon lira oldu. Kamuda tasarruf olmadan vergi yükü azalmaz” dedi.

Açık giderek büyüyecek

Haziran ayında bütçe açığının 31.06 milyar lira olarak gerçekleştiğini hatırlatan Dr. Ozan Bingöl, “Önümüzdeki dönemde bu açık rakamının aylık bazda katlanarak arttığını hep birlikte göreceğiz. Türkiye gibi dolaylı vergi ağırlıklı sisteme sahip olan ülkelerde enflasyon nedeniyle KDV, ÖTV, BSMV ve benzeri gelirlerin bütçeye yansıması hızlı, giderlerin yansıması ile 4-5 ay gecikmeli olur. Bu nedenle, yılın ilk altı ayına ilişkin bütçe fazlası sizi yanıltmasın, yılın sonuna doğru bütçede yer alan bütçe açığı hedefi fazlası ile tutturulur” ifadelerini kullandı.

Bütçe çiftçiye değil faize çalıştı

İlk altı aylık bütçede faiz ve KKM'ye 171.8 milyar TL, tarıma 21.4 milyar TL harcandığını ifade eden Dr. Ozan Bingöl, gıda enflasyonunun genel enflasyonun üzerinde gerçekleştiğini hatırlattı. Gıda arz güvenliğinin söz konusu olduğu bir dönem yaşandığını ifade eden Bingöl, “Bir ortamda desteklenmesi gereken tarım yeterince desteklenmez iken, sermaye sahibi olanlara yönelik destekler son gaz hayata geçiriliyor. Mevduatlar, kazançlar korunuyor, elde edilen gelirden de vergi alınmıyor. Ama çiftçi unutuluyor” diye konuştu.