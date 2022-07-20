Euro ve altındaki düşüş mevduatları eritti

Geçen hafta Euro/dolar ve ons altındaki düşüş, yerleşiklerin yabancı para mevduatında 2,6 milyar dolarlık düşüş etkisinde bulundu.

Sozcu.com.tr

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Yurtiçi yerleşiklerin yabancı para mevduatı 8 Temmuz haftasında 1,1 milyar dolar azalırken, bunda Euro/dolar ve ons altın fiyatındaki düşüşler etkili oldu.

Parite etkisinden arındırıldığında söz konusu dönemde yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatı 1,1 milyar dolar artarken, Euro/dolar paritesindeki düşüş kaynaklı olarak 1,6 milyar dolar, ons altın fiyatındaki düşüş kaynaklı olarak da 938 milyon dolarlık parite etkisi oluştu. Bu nedenle de stok rakamda 1,1 milyar dolar düşüş kaydedildi.

Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin yabancı para mevduatı 8 Temmuz haftasında 593 milyon dolar, kurumlarınki 923 milyon dolar arttı.

Yerleşiklerin toplam yabancı para mevduatı 8 Temmuz itibarıyla 208,8 milyar dolar olarak açıklandı.

Euro/dolar paritesi ve ons altın fiyatı son haftalarda düşüş eğiliminde. Avrupa ekonomisinde artan resesyon endişeleri, enerji krizi ve Avrupa Merkez Bankası’nın yüksek enflasyona karşı faiz artırma hamlesinde ABD Merkez Bankası’na (Fed) kıyasla yavaş hareket etmesi, Euro/dolar paritesinde düşüşü beraberinde getirmişti.

Fed’in faiz artışları ve güçlü dolar baskısıyla ons altın fiyatları da son dönemde geriledi.

REZERVLERDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervi 8 Temmuz haftasında 2,2 milyar dolar düşüşle 98,7 milyar dolara geriledi.

TCMB'nin net rezervi ise 1,4 milyar dolar düşüşle 6,1 milyar dolara geriledi. Yerli ve yabancı bankalardan belirli bir süre için swap ödünç alınan döviz ve altınlar düşüldüğünde ortaya çıkan ‘swap hariç net rezerv' ise bu dönemde 0,5 milyar dolarlık düşüşle -54,8 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde yabancılar nette 62 milyon dolarlık hisse, 55 milyon dolarlık da tahvil satarak Türkiye'den çıkışlarını sürdürdü.

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