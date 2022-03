Özgür Demirtaş’tan “Her aileye 2 kg et” tepkisi

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Ramazanda evime et alamıyorum diyen her aileye günde 2 kilo et bizden" diyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a tepki gösterdi. Demirtaş'ın çarpıcı yorumu sosyal medyada trend oldu.

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Ağrı Belediye başkanı Savcı Sayan’ın, “Ramazanda evime et alamıyorum, alacak durumda değilim diyen her aileye günde 2 kilo et bizden” demecine tepki gösterdi.

Demirtaş sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

“Hemen bu kişiye başvurun. Etlerinizi alın. Vermezse neden yapamayacağın şeyi söyledin deyin.

Ekonominin E'sinden anlamamak böyle oluyor demek…”

SAYAN: “OPERASYONEL ALGI MÜHENDİSİ”

Savcı Sayan da cevaben yazdığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Klavye devrimcisi, twitter ekonomisti,

Operasyonel algı mühendisi bu zat denize nazır oturmuş ders veriyor Ağrımıza..

Benim Yemene, Sudan'a su taşıyan ülkemin hayırseverleri Ağrıya yardım için Her Ramazan'da sıraya giriyorlar.

Sanırım eti Nusretten yediğin fiyattan hesaplıyorsun..”

