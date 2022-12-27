Rekabet Kurulu’ndan 3 yangın güvenliği firmasına soruşturma

Yangın uyarı sistemleri alanında faaliyet gösteren 3 firmaya Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddialarına yönelik yürütülen ön araştırma sonucu rekabet soruşturması açıldı.

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Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Mavili Elektronik Tic. ve San. AŞ’nin teknik servis hizmet bedeli ile yedek parça ve mamul ürünlerin yeniden satış fiyatlarını belirlemek, bölge ve müşteri kısıtlamasında bulunmak, Mavili Elektronik Tic. ve San. AŞ, Filiz Güvenlik Sistemleri Proje Sanayi ve Ticaret AŞ ile Yıldız Yangın Söndürme Sistemleri San. Tic. AŞ’nin de müşteri paylaşımı anlaşması yaparak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettikleri iddialarına yönelik yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, söz konusu şirketler hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun’u ihlal ettiği ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor. (AA)

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