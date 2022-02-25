Rusya vanayı kapatırsa Avrupa donar

Doğalgazının yüzde 40’ını Rusya’dan alan Avrupa büyük bir enerji krizi ile karşı karşıya.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Ukrayna'ya askeri operasyon başlatan Rusya'ya karşı NATO üyesi Avrupa ülkelerinin harekete geçmesi zor görünüyor. Avrupa ülkeleri, yıllık doğalgaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan karşılıyor. Herhangi bir yaptırım karşısında Rusya'nın vanayı kapatması durumunda Almanya, Fransa, Finlandiya, Polonya ve İtalya gibi ülkelerde hayatın duracağı kaydediliyor. Yine aynı şekilde Rusya'nın Ukrayna'ya da büyük doğalgaz sevkiyatı bulunuyor. Rusya'ya karşı daha sert açıklamalarda bulunan İngiltere'nin ise bu ülkeye doğalgazda bağımlılığı sadece yüzde 5 seviyesinde.

AFRİKA'DAN YETMİYOR

Rusya'dan Avrupa'ya Yamal-Avrupa, Kuzey Akım gibi boru hatları ile doğalgaz akışı devam ediyor ve henüz bir kesinti kararı alınmadı. Sadece Baltık Denizi'nde kurulan ve tam olarak devreye girmeyen Kuzey Akım 2 boru hattı konusunda Almanya faaliyetlerin sonlandığını açıkladı. Avrupa'nın Rusya dışında en büyük tedarik sağladığı ülkeler de Norveç, Cezayir ve bazı AB ülkeleri oldu. Bununla beraber Mısır, Nijerya ve Libya'dan da doğalgaz alınıyor ancak hiçbiri Rusya'ya alternatif kapasiteye sahip değil. Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz akışının kesilmesi ile birlikte ekonominin lokomotifi sanayi tesislerinde üretimin duracağı, elektrik üretiminin aksayacağı ve milyonlarca hanenin soğuğa-karanlığa mahkum kalacağı belirtiliyor.

Fiyatlar uçuşa geçti, artış devam edecek

Dün sabah Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyona başlamasıyla uluslararası piyasalarda doğalgaz fiyatları da hızla arttı. Avrupa için mart vadeli doğalgaz fiyatları, dün yüzde 35 artarak bin metreküp başına bin 400 dolara fırladı. Rusya eski Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, Almanya'nın Kuzey Akım 2 kararı sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Avrupalıların doğalgaza 2000 Euro ödeyeceği yeni dünyaya hoş geldiniz” demişti.

Boş depolar tedirgin ediyor

Pandemi sonrası toparlanma ile birlikte Avrupa'nın enerji talebi artışa geçti. Ancak Rusya iklim koşullarını gerekçe göstererek Avrupa'nın talebinden daha az doğalgaz akışı sağlıyor. Avrupa'daki doğalgaz depolarının da yüzde 40 seviyesinde olduğu ve Rusya'nın vanayı kapatması durumunda bunların kısa sürede tükeneceği ifade ediliyor. Aynı şekilde LNG kapasitesi de Rusya'daki herhangi bir kesintiyi karşılayacak durumda değil.