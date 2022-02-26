Rusya ve Ukrayna’nın kredi notu düşürüldü

Kredi derecelendirme kuruluşlarından dün Rusya ve Ukrayna kararları geldi. Rusya'nın notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına indiren S&P, Ukrayna'nın zaten çöp seviyesindeki notunu daha aşağılara düşürdü. Fitch ve Moody's de adım attı.

Sozcu.com.tr

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Rusya'nın döviz cinsi uzun vadeli kredi notunu ‘BBB-‘den ‘BB+'ya düşürdü. Böylece Rusya'nın notu, yatırım yapılabilir seviyenin altına geriledi.

Yaptırımların ekonomiye etkilerinin görülmesiyle birlikte Rusya'nın notunu daha fazla indirebileceği uyarısında bulunan S&P, şu ana kadar ilan edilen yaptırımların Rus bankacılık sisteminin uluslararası ticarette finansal aracılık rolü üzerinde belirgin olumsuz yansımaları olacağını vurguladı.

S&P UKRAYNA’NIN NOTUNU DA DÜŞÜRDÜ

Kuruluş, Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'nın notunu da ‘B'den ‘B-' seviyesine düşürdü. Bu seviye, Rusya'nın düşürüldüğü not seviyesinin beş kademe altında bulunuyor.

S&P, Türkiye'nin döviz cinsi uzun vadeli kredini notunu, Rusya'yı düşürdüğü seviyenin üç kademe altı olan ‘B+' seviyesinde tutuyor.

Diğer büyük kredi derecelendirme kuruluşları Moody's ve Fitch, 650 milyar dolara yaklaşan rezervleri ve düşük borç oranı nedeniyle Rusya'nın notunu ‘yatırım yapılabilir' seviyeler olan ‘Baa3' ve ‘BBB-'te tutuyor.

MOODY’S İNDİRİM İÇİN İNCELEME BAŞLATTI

Öte yandan, Moody’s tarafından dün yapılan açıklamada, Rusya’nın ‘Baa3' ve Ukrayna’nın ‘B3' olan kredi notlarının ‘düşüş için' incelemeye alındığı aktarıldı.

Moody's, Rusya'ya karşı alınan yaptırım kararlarının etkisinin değerlendirileceğine işaret etti.

FITCH’TEN DE UKRAYNA ADIMI

Fitch ise, Ukrayna'nın zaten çöp seviyesindeki notunu üç kademe birden indirerek ‘B'den ‘CCC'ye çekti.

Rusya'nın Ukrayna'da muhtemel hedefinin rejim değişikliği olduğuna ve siyasi istikrarsızlık döneminin uzun sürmesinin de çok muhtemel olduğuna işaret eden Fitch, bu durumun Ukrayna'nın borçlarını geri ödemesi açısından sorun olacağına dikkat çekti.

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