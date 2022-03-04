Rusya’dan karşı yaptırım hamlesi

Rusya'da 'Rus vatandaşlarının haklarını ihlal ettiği' ihlal edilen yabancılara kısıtlamalar getiren 'mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yasa tasarısı' Duma'da kabul edildi.

Sozcu.com.tr

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Rusya, ABD ve Avrupalıların yaptırımlarına cevap olarak yeni bir yaptırım yasası çıkardı. Rusya Parlamantosu’nun alt kanadı Duma, ‘Rusya vatandaşlarının haklarına saldırdığı’ iddia edilen yabancıların mallarına el konulmasına dair kanunu kabul etti.

Yaptırımlar arasında Rusya’ya giriş yasağı, Rusya topraklarındaki finansal varlıkların dondurulması, mülk ve yatırım anlaşmalarının yasaklanması ve kara listeye alınmış bir yabancı tarafından kontrol edilen herhangi bir şirketin faaliyetlerinin askıya alınması yer alıyor.

RUSYA’YA SERT YAPTIRIMLAR GELMİŞTİ

Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri müdahalesi batılı güçler Rusya'ya dönük sert ekonomik yaptırımlar açıklamıştı. Rus iş insanlarının mal varlıklarına el konulması, Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkartılması gibi yaptırımlarla Rusya’nın küresel finansal sistemden izole edilmesi hedefleniyor.

Ayrıca batılı güçler Rusya Merkez Bankası'nın rezervlerini kullanmasını engelleyecek ve kurumlara yeni yaptırımlar uygulayacak.

YENİ YAPTIRIMLAR AÇIKLANDI

Son olarak dün Beyaz Saray, ABD'nin Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, 19 Rus iş insanı ve 47 aile üyesi ile yakın iş arkadaşlarını yaptırım listesine aldığını ve bu kişilere vize kısıtlaması uygulayacağını açıkladı.

Yaptırım uygulanacak Rus seçkinlerinden birinin Rusya'nın en zenginlerinden olan ve Putin'in yakın bir destekçisi olarak bilinen Alisher Burhanovich Usmanov olduğunu belirtilen açıklamada, Putin'in sözcüsü ve en büyük destekçilerinden biri olan Dmitry Peskov'a da yaptırım uygulanacağı aktarıldı.

Açıklamada, aile üyeleriyle beraber yaptırım uygulanacak Rus seçkinleri listesinde, Nikolai Tokarev, Boris Rotenberg, Arkady Rotenberg, Sergei Chemezov, Igor Shuvalov, Yevgeniy Prigozhin, Dmitry Peskov ve Alisher Usmanov isimleri yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Rusya'nın 7 kuruluşuna tam engelleme yaptırımları uygulanacağı duyuruldu.

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