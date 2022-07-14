Sanayi üretimi mayısta arttı

TÜİK'e göre, mayıs ayında sanayi üretimi aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 9,1 arttı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Mayıs’a ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı.

Buna göre, sanayi üretimi aylık yüzde 0,5 artarken, yıllık yüzde 9,1 yükseldi.

Sanayi üretimi 2022 Nisan’da ise yıllık bazda yüzde 10,8 artmıştı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 azaldı.

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