Tatili kısalttık harcamayı katladık

Seyahat harcamaları yüzde 100 artan yerli turist, seyahat süresini 2 gece kısalttı. Akraba ziyaretleri yine öne çıkarken, arkadaş evleri konaklamanın lideri oldu.

Sayime BAŞÇI

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Pandeminin etkilerinin yavaşladığı ve turizm sektörünün hızlı bir başlangıç yaptığı 2022 yılının ilk çeyreğinde yerli turistin seyahat süresi kısalırken, enflasyon etkisi ile harcamalar ise katlandı. 2020'nin ilk çeyreğinde ortalama 9.5 gece seyahat eden yerli turist bu süreyi 2022'nin aynı döneminde 7.7 geceye indirirken, harcamasını ise yüzde 100 artırdı. Bu yılın ilk çeyreğinde 12.1 milyar TL olan yerli turistin seyahat harcaması daha uzun sürelerle tatil yaptığı 2020 yılında ise 4 milyar TL olmuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün açıklanan verilere göre, yılın ilk çeyreğinde, yurt içinde ikamet eden 7 milyon 344 bin kişi seyahate çıktı. Toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6.1 artarak 8 milyon 813 bine ulaştı.

BİR YILDA YÜZDE 100 ARTTI

Bu dönemde yerli turistlerin, yurt içindeki seyahat harcamaları da ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 100.4 artarak 12 milyar 184 milyon 330 bin TL'ye yükseldi. Bu harcamaların yüzde 94.5'ini oluşturan 11 milyar 518 milyon 703 bin TL'lik kısmını kişisel harcamalar oluştururken, yüzde 5.5'ini ise 665 milyon 626 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Yerli turistin seyahat başına yaptığı ortalama harcama ise 1.383 TL oldu.

Akrabaya gittik arkadaş evinde kaldık

Yılın ilk çeyreğinde seyahate çıkanların yüzde 65'i akraba ve eş dost ziyaretine giderken, harcamaların yüzde 33.7'sini enflasyonu da sürükleyen ulaştırma alanındaki giderler oluşturdu. Seyahatlerin yüzde 76.3'ü akraba ve arkadaş evindeki konaklamalar ile geçerken, otellerin aldığı pay ise yüzde 6.8'de kaldı.