Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan zamlarla ilgili açıklama
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı bakanlığımız denetimlerini yoğunlaştırmıştır" dedi.
Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada fiyat artışlarına değindi. Bakan Muş, şunları belirtti:
* “Asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı bakanlığımız denetimlerini yoğunlaştırmıştır.
* Haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır idari cezalar uygulanacaktır.
* Hükümetimizce vatandaşlarımızın refahını artırmak için atılan adımların fırsatçılar tarafından suiistimal edilmesine asla müsaade etmeyiz.
* Bu konuda vatandaşımızın hakkını hukukunu koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.” DHA