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Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan zamlarla ilgili açıklama

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı bakanlığımız denetimlerini yoğunlaştırmıştır" dedi.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan zamlarla ilgili açıklama

Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada fiyat artışlarına değindi. Bakan Muş, şunları belirtti:

* “Asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı bakanlığımız denetimlerini yoğunlaştırmıştır.

* Haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır idari cezalar uygulanacaktır.

* Hükümetimizce vatandaşlarımızın refahını artırmak için atılan adımların fırsatçılar tarafından suiistimal edilmesine asla müsaade etmeyiz.

* Bu konuda vatandaşımızın hakkını hukukunu koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.” DHA

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