TMSF Türsa Tarım Ürünleri’ne ait iki ticari bütünlüğü satışa çıkardı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türsa Tarım Yazıbelen Un Fabrikası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 3.2 milyon TL, Türsa Tarım Meram Tavuk Çiftliği Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için ise 15.1 milyon TL muhammen bedel öngörülüyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak atandığı, Türsa Tarım Ürünleri AŞ’nin Konya’da bulunan iki ticari ve iktisadi bütünlüğünü satışa çıkardı.

Karar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

SATIŞ İHALESİ 29 MART’TA YAPILACAK

Yayımlanan iki ayrı ilana göre, Türsa Tarım Yazıbelen Un Fabrikası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 3.2 milyon TL, Türsa Tarım Meram Tavuk Çiftliği Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için ise 15.1 milyon TL muhammen bedel öngörülüyor.

Her iki işletmenin satış ihalesi 29 Mart’ta yapılacak. (REUTERS)



İlginizi Çekebilir Üç ildeki üç arazi TVF'ye devredildi

İlginizi Çekebilir Hacizli taşınırların elektronik ortamda satışına ilişkin esaslar belirlendi

İlginizi Çekebilir Buğdayda tarihi zirve