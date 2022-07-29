Turizmci gelirde rekora koşuyor

Pandeminin etkilerini atlatan turizm sektörü, 2022 ve sonrasına rekor hedeflerle ilerliyor. Bu yıl 37 milyar dolarlık gelirle 47 milyon turist bekleniyor.

Sayime BAŞÇI

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Pandemi sonrasında ivmesini artıran turizm sektörü, 2022'de rekor gelire koşarken, turist sayısında ise İstanbul ve Ege'de 2019 rakamlarının yakalanması bekleniyor. 2019'da devreye alınan ve bu yıl yaklaşık 140 milyon dolarlık bütçe ile 200'e yakın ülkede tanıtım kampanyasına imza atan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) pazar çeşitliliğini artırdığına dikkat çeken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, “42 milyon turist 35 milyar dolar gelir hedeflemiştik. 42 milyon turist hedefini 47 milyona, 35 milyar dolar gelir hedefini 37 milyar dolara çıkardık. Bu sene gelir olarak rekor kırılacak. Bu son hedefimiz olmayacak. Hedeflerde son bir pozitif düzeltmemiz daha olacak” diye konuştu. TGA kapsamında yapılan çalışmaları dün İstanbul'da düzenlenen basın toplantısı ile aktaran Bakan Ersoy, hedefleri yukarı taşıdıklarını ve 2023'te Türkiye'nin Avrupa'nın önde gelen turizm destinasyonlarından biri olması gerektiğini belirtti.

REKOR KIRA KIRA GİDER

THY'nin uçtuğu tüm destinasyonlara konsantre olduklarını aktaran Ersoy, şöyle devam etti: “İngiltere'den gelen turistte 2019 rakamı 2.5 milyondu. Bu sene hedefimiz 3.5 milyon. Almanya 6 milyonu yakalar diye düşünüyorum. Temmuz verileri 2019'u geçecek. Ağustosun da temmuzdan daha iyi olacağını düşünüyoruz. İstanbul 2019'u yakalayacak. Ege 2019'u ortalamada yakalayacak. Eğer global manada problemler yaşanmazsa Türkiye artık rekorları kıra kıra ilerler.”

Kişi başı gecelik harcama 81.2 dolara çıkacak

Bakan Ersoy, ortalama gecelik harcama tutarlarını artırmaya odaklandıklarını dile getirdi. 2021'de 65.9 dolar olan gecelik harcamanın 2022'de 81.2 dolara çıkması bekleniyor. Turizm gelirlerinin Euro, istatistiklerin dolarla açıklandığını ve parite kaybının etkili olduğunu belirten Ersoy, İstanbul için son 40 yılda yapılan tanıtımın bir yılda yapıldığını ve bunun rakamlara yansıdığını açıkladı.

Yönetimde özel sektöre ağırlık verecek

Pazar çeşitliliğinin krizlere karşı sektörde bağışıklık yarattığını ve TGA ile birlikte ‘devletle beraber' stratejisine geçtiklerini kaydeden Bakan Mehmet Ersoy, “Ekimde 15 yönetim kurulu üye sayısını 16'ya çıkarıyoruz. Devletten gelen bir koltuğu yeme içme sektörüne veriyoruz. 2022 itibarı ile strateji değiştiriyoruz ve global haber kanallarına giriyoruz THY'nin uçtuğu her yer artık hedef destinasyon” dedi.