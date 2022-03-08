Üç ildeki üç arazi TVF’ye devredildi
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karar göre, Balıkesir, Denizli ve İzmir'de toplam 123,566 metrekare alana sahip üç arazi Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) devredildi.
Balıkesir/Ayvalık, Denizli ve İzmir’de toplam 123,566 metrekare alana sahip üç arazi Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) devredildi.
Devire ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.
BAŞKA ÜÇ ARAZİNİN DE HAZİNEYE’YE DEVRİNE ONAY
Aynı kararla, 2017’de TVF’ye devredilen Antalya/Kemer-Çamyuva, Aydın/Kuşadası-Türkmen, Isparta/Merkez-Büyükhacılar’da toplam 133,953 metrekare alana sahip üç arazinin de Hazine’ye devrine onay verildi. (REUTERS)