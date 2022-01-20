Yurt dışı üretici enflasyonu rekor kırdı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 87,64, aylık yüzde 25,92 artarak endeks tarihinin rekorunu kırdı.

Sozcu.com.tr

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Ülke ekonomisinde üretimi yapılan ve yurt dışına satışa konu olan ürünlerin fiyat değişimlerini ölçen YD-ÜFE aralıkta rekor kırdı.

Türkiye İstatistik Kurumu bugün YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE 2021 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 25,92, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 87,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87,64 gösterdi. Böylelikle endekste rekor yıllık artış görüldü

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 84,76, imalatta yüzde 87,69 artış olarak gerçekleşti.

ARA MALINDA REKOR ARTIŞ

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 103,39, dayanıklı tüketim malında yüzde 76,38, dayanıksız tüketim malında yüzde 68,17, enerjide yüzde 176,93, sermaye malında yüzde 72,60 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 27,73, imalatta yüzde 25,88 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 27,18, dayanıklı tüketim malında yüzde 26,31, dayanıksız tüketim malında yüzde 24,36, enerjide yüzde 19,10, sermaye malında yüzde 27,12 artış olarak gerçekleşti.

KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİNDE BüYÜK ARTIŞ

Yıllık bazda YD-ÜFE sektörlerinden giyim eşyası yüzde 56,68, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 58,39, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 60,45 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 176,93, ana metaller yüzde 129,12, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 117,84 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık bazda YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 19,10, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 19,46, giyim eşyası yüzde 22,66 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 29,88, metal cevherleri yüzde 29,69, makine ve ekipmanlar (b.y.s.) yüzde 28,72 ile endeksin en çok arttığı alt sektörler oldu.

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