2022 yılı sonunda borsaya hücum hızlandı

Doların yatay seyrettiği son üç ayda Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısındaki artış 1 milyonu aştı. Borsada yatırımcı sayısı 4 milyona dayansa da hisselerin büyük kısmı küçük bir azınlığın elinde bulunuyor.

Emre DEVECİ

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Yüksek enflasyon 2022 yılına damga vururken, birikimi olanların reel getiri için yöneldiği adres Sarıyer İstinye’deki Borsa İstanbul oldu.

Özellikle dolar kurunun yatay seyrettiği son üç ayda borsaya tarihi bir akın yaşandı.

Merkezi Kayıt Kuruluş (MKK) verilerine göre, son üç ayda Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısındaki artış 1 milyonu aştı. Yıl genelinde toplam yatırımcı artışı 1,4 milyon oldu.

Eylül sonunda 2 milyon 650 bin olan borsadaki yatırımcı sayısı, ekim sonunda 2 milyon 840 bine, kasım sonunda 3 milyon 340 bine, 27 Aralık itibarıyla 3 milyon 780 bine ulaştı. Yılın son dört günüyle birlikte son iki aylık yatırımcı sayısı artışı da 1 milyonu aşabilir.

20-34 yaş arası yatırımcı sayısı, ekim ve kasım ayında toplamda 325 bin artışla 1 milyon 79 bine ulaştı.



TEK REEL GETİRİ BORSADA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinde son bir yıllık artış da yüzde 193 ile enflasyonun çok üzerinde oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BİST 100 endeksi; üretici enflasyonu (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 14,62, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 46,71 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan Doları yüzde 26,24, külçe altın yüzde 30,02, Euro yüzde 34,05, DİBS yüzde 39,82 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 51,65 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise Amerikan doları yüzde 5,59, külçe altın yüzde 10,42, Euro yüzde 15,58, DİBS yüzde 22,97 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 38,11 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.



YABANCI KAÇTI, YERLİ AKIN ETTİ

Borsa İstanbul’da 2022’de yerli ve yabancı yatırımcılar ters yönde hareket etti.

Yurt dışı yerleşikler 1 Ocak-16 Aralık 2022 döneminde toplamda Borsa İstanbul’da net 3,7 milyar dolarlık hisse sattı. Ancak Borsa İstanbul’da hisselerin yüksek oranda değerlenmesinin de etkisiyle yabancıların hisse senedi stoku yaklaşık 9 milyar dolarlık artışla 27,4 milyar dolara yükseldi.

Borsa İstanbul’da yerli yatırımcıların yatırımlarının portföy değeri, yıl başında 525 milyar TL iken, kasım sonunda 1 trilyon 673 milyar TL’ye ulaştı.

Yabancılar da dahil edilerek bakıldığında toplam portföy değeri bu dönemde 872 milyar TL’den 2 trilyon 384 milyar TL’ye yükseldi.

BORSANIN YÜZDE 90’I YATIRIMCININ YÜZDE 3,7’SİNDE

Kasım 2022 itibarıyla 2 trilyon 384 milyar TL’lik portföyün 2 milyar 145 milyar TL’lik kısmı ise sadece 122 bin kişinin elinde toplandı.

Yani toplam portföyün yüzde 90’ı, yatırımcı sayısının yüzde 3,7’sini oluşturan 1 milyon TL üstü portföye sahip kişilerin elinde bulunuyor.

Kasım 2021’de yatırımcıların yüzde 1,4’ünü oluşturan 1 milyon TL üstü portföye sahip 35 bin kişi, toplam portföyün yüzde 87,5’ini elinde bulunduruyordu.

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