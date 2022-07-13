ABD haziran enflasyonunda 41 yılın yeni zirvesi bekleniyor
ABD’de küresel piyasaların dikkatle izlediği haziran ayı enflasyon verisi bugün açıklanacak. ABD’de geçen ay açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık yüzde 1 artarken, yıllık yüzde 8.6 ile Aralık 1981’den bu yana kaydedilen en yüksek artışı göstermişti.
Ülkede enflasyonun yükseliş eğilimini sürdürerek yeniden 41 yılın zirvesine çıkmasının ardından ABD Merkez Bankası (Fed) haziran toplantısında 75 baz puanla 1994'ten bu yana en hızlı faiz artışını gerçekleştirmişti. Bugün açıklanacak haziran ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi ise yıllık bazda yüzde 8.8 ile 41 yılın yeni zirvesine çıkması yönünde.
Fed politika yapıcılarının yüksek enflasyonu dizginlemek için bu ay da 75 baz puanlık faiz artışı yapmasına neden olabilir.