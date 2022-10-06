ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 1 Ekim haftasında 219 bin ile beklentilerin üzerinde açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 1 Ekim haftasında ​219 bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti​​.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce 24 Eylül haftası için 193 bin olarak açıklanan başvuru sayısı 190 bin olarak revize edildi.​

BEKLENTİNİN ÜZERİNDE

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 203​ bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 206 bin 500 seviyesine yükseldi.

ABD’de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 24 Eylül’de sona eren haftada 1.361 milyon seviyesine yükseldi. (REUTERS)