ABD’de tarım dışı istihdam mayısta beklentileri aştı
ABD'de tarım dışı istihdam artışı mayısta 390 bin arttı. Beklenti 318 bindi.
Küresel piyasaların merakla beklediği veri açıklandı. ABD’de tarım dışı istihdam mayısta 390 bin arttı.
Artış beklentisi, Bloomberg anketinde 317 bin 500, Reuters anketinde 325 bindi.
Nisan’da 428,000 olarak açıklanan tarım dışı istihdam artışı 436,000’e revize edildi. İşsizlik oranı değişmeyerek yüzde 3,6 oldu.
ABD’de saatlik ortalama kazançlar da mayısta yüzde 0,3’lük artış kaydetti. Bu veride beklenti yüzde 0,4’lük artış yönündeydi.
ALTIN DÜŞTÜ, DOLAR GÜÇLENDİ
Verinin ardından ons altın fiyatı hafif düşüşle 1864 dolardan 1857 dolara geriledi. Dolar/TL’deki artışla yükselen ve bugün 992 TL’yi gören gram altında da ABD verisi sonrası hafif düşüş görüldü.
Veri sonrası ABD doları da güçlendi. Doların diğer büyük para birimleri karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi arttı. Güne 16,48 seviyelerinden başlayan dolar/TL’de bugün 16,54 seviyesi görüldü.
ABD’de istihdamın güçlü olması, faiz artışları ve parasal sıkılaşma konusunda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) elini rahatlatabilir.