ABD’de üretici enflasyonu da beklentileri aştı

ABD'de dün açıklanan tüketici enflasyonunun ardından üretici enflasyonu da beklentileri aştı.

ABD'de martta yüzde 11,2 olan üretici enflasyonu, nisanda yüzde 11'e geriledi ancak yüzde 10,7'lik piyasa beklentisinin gerisinde kaldı.

Martta yüzde 1,4 olan aylık üretici enflasyonu da nisanda yüzde 0,5'e geriledi.

Enflasyonun beklentileri aşması, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha hızlı parasal sıkılaşmaya gidebileceğine ve ekonominin yavaşlayabileceğine dair endişeleri artırıyor.

ABD'de nisanda enflasyon aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 8,3 olarak açıklanmıştı.

Bloomberg anketinde, martta yüzde 8,5 olan enflasyonun nisanda yüzde 8,1'e gerilemesi bekleniyordu.

Martta yüzde 1,2 olan aylık enflasyonun, nisanda yüzde 0,2'ye gerilemesi bekleniyordu.

Martta yüzde 6,5 olan çekirdek enflasyonun nisanda yüzde 6'ya gerilemesi bekleniyordu ancak gerçekleşme yüzde 6,2 oldu.