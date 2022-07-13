Altın, dolar ve euro yatırımcısı kritik enflasyon verisine kilitlendi

Piyasalar bugün saat 15.30'da açıklanacak kritik ABD enflasyon verisine kilitlenmiş durumda. Yüksek enflasyon Fed'in üzerindeki faiz baskısını artırırken güçlü dolar ise altın ve euroyu baskılamaya devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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Piyasalar ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası gidişatına dair yeni ipuçları için ABD tüketici enflasyonu (TÜFE) verilerinin açıklanmasını bekliyor. Bugün 15.30’da açıklanacak enflasyon rakamları için analistlerin tahmini, enflasyonun haziran verilerinin zirveyi göreceği yönünde.

Verilerin enflasyonun yüksek seyrini devam ettirdiğini göstermesinin, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) resesyon tehlikesine rağmen fiyat artışlarını kontrol altına almak için agresif faiz artırımlarını sürdürme kararı almasına yol açabileceği düşünülüyor.

Reuters tarafından düzenlenen ankete katılan ekonomistler, bugün TSİ 1530’da açıklanacak olan Haziran ABD TÜFE verilerinin yıllık yüzde 8,8 artışa işaret ederek 40 yılın zirve seviyesini kaydedeceğini öngörüyor.

EURO ÜZERİNDE BASKI SÜRÜYOR

Avrupa borsaları, bugün açıklanacak ABD enflasyonunun 40 yılın zirvesine ulaşacağı tahminlerinin Fed’in keskin faiz artıracağı ve euro’yu dolarla aynı seviyeye düşüreceği beklentisini güçlendirmesiyle geriledi.

Euro, merkez bankalarının agresif para politikalarının küresel resesyona yol açacağı endişesiyle düşüşüne devam ediyor. Piyasalar bugün açıklanacak ABD enflasyon verilerinin doları güçlendirerek Euro’yu yine baskılamasını bekliyor.

Analistler, euro ile doların eş değerden işlem görmesinin zaten tarihi zirvede seyreden euro bölgesi enflasyonunu daha da yükseltebileceğinden endişeli. Ayrıca euro/dolar paritesinde düşüş, gelirlerinin büyük bölümü euro, maliyetleri ise genel olarak dolar olan lokal ihracatçılar için negatif bir gelişme.

ALTININ GÖZÜ FED’DE

Altın fiyatlar da temkinli yatırımcıların Fed’in para politikasına dair ipucu vermesi beklenen ABD TÜFE verilerini izlemesiyle dokuz aydan uzun sürenin dip seviyesine yakın seyretti.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı gün içinde 1722 dolar ile eylülden bu tana en düşük seviyesine gerilemesinin ardından hafif yükselerek 1726 dolara yükseldi.

ABD'nin 10 yıllık Hazine getirilerinin ve doların şahin Fed beklentileri ile güçlenmesi getiri sağlamayan altın talebine zarar verdi.

TÜRK LİRASI DEĞER KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR

Aynı şekilde Dolar/TL de yüksek enflasyon ve döviz politikalarına yönelik endişelerle 17 seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor.

Resmi tatil nedeniyle piyasalarda bu hafta iki işgünü işlem gerçekleşecek. Küresel piyasalarda yatırımcılar bugün açıklanacak olan ABD TÜFE verilerine odaklanmış durumda. İçeride ise piyasa etkisi olmasa da mayıs ayı işgücü istatistikleri takip edilecek.

Dolar/TL bugün öğleden önce 17,40 seviyesinde işlem gördü. Türkiye’nin 5 yıllık CDS’si ise dün günü 869/879 seviyesinde tamamladı.

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