Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 1 Temmuz 2022

Altının ons fiyatı, 1 Temmuz Cuma günü 1.796 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 965 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.493 TL.

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Altın, artan ABD tahvil getirilerine paralel gerilerken üst üste üçüncü haftalık kayıplarını vermeye hazırlandı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.1 düşüşle 1,805.39 dolardan işlem görürken ABD vadeli altın işlemleri ise 1,806.40 dolar ile yatay seyretti. Spot altın dün, 1,801.50 dolar ile altı haftanın en düşük seviyesine gerilemişti.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 957 TL, satış 965 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 984 TL. Fiyatlarda 19 lira düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 1 Temmuz 2022 Cuma günü 9.646 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.561 TL, satış 1.593 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.627 TL. Fiyatlarda 34 lira düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.428 TL, satış 6.493 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 6.629 TL. Fiyatlarda 136 lira düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.126 TL, satış 3.190 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.254 TL. Fiyatlarda 64 lira düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.318 TL, satış 6.381 TL. Geçen hafta tam altının satış 6.508 TL. Fiyatlarda 127 lira düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.300 TL, satış 6.364 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.494 TL. Fiyatlarda 130 lira düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 30 HAZİRAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 30 Haziran 2022 altın yorumları: Gram altında dün 967TL 50 GAO. olarak destek seviyesi olmaya devam ederken bu seviye altına geri çekilme ons altında yaşanan aşağı yönlü hareket ile gerçekleşti. Kurda yatay fiyatlama devam ederken ons altında yaşanan geri çekilme gram altın üzerinde baskı yaratmaya devam edebilir.

Bugün küresel PMI verileri resesyon endişelerinin netleşmesi için önemli olacaktır. Kurda sınırlı yükseliş beklentisi devam etmesi nedeni ile 965TL altına geri çekilmeler alış fırsatı olmaya devam edecektir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 975 ve 985 dolar direnç; 950 ve 940 dolar ise destek olarak takip edilebilir.