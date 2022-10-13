Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 13 Ekim 2022

Altının ons fiyatı, 13 Ekim Perşembe günü 1.669 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 997 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.715 TL.

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Altın, Fed’in bir sonraki faiz artışının büyüklüğünü belirlemesi beklenen ABD TÜFE’nin öncesinde yatırımcıların temkinli kalmasıyla dar aralıkta dalgalandı. Spot piyasada altının ons fiyatı %0.2 gerileyerek 1,668.84 dolara indi. ABD vadeli altın kontratları %0.1 ekdise 1,675.50 dolara geriledi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 988 TL, satış 997 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.024 TL. 27 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 13 Ekim 2022 Perşembe günü 9.970 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.615 TL, satış 1.648 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.693 TL. 50 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.647 TL, satış 6.715 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.897 TL. 182 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.229 TL, satış 3.295 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.386 TL. 91 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.525 TL, satış 6.591 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.772 TL. 181 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.512, satış 6.578 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.757 TL. 179 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 13 EKİM 2022

Ekonomi uzmanlarının 13 Ekim 2022 altın yorumları: Gram altında 998TL üssel 50 GAO. ortalama diğer takip ettiğimiz ürün fiyatlamalarında olduğu gibi özellikle ons altın ve kurda yaşanan yatay fiyatlamalar bu ortalama etrafında gram altında da işlemlerin gerçekleşmesine neden oluyor. Bugün açıklanan veriler sonrasında kurda ve ons altında çok fazla fiyat oynaklığı ve değişimi beklemiyoruz.

Genel olarak her iki üründe de yukarı yönlü beklentimiz devam ediyor. Bu beklentimiz çerçevesinde 990 TL seviyelerinden tepki alımları görülebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 1010 ve 1020 TL direnç; 990 ve 980 TL ise destek olarak takip edilebilir.