Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 13 Temmuz 2022

Altının ons fiyatı, 13 Temmuz 2022 Çarşamba günü 1.725 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 965 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.499 TL.

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Gram altın, 960 – 975 TL arasındaki dar banttaki hareketini sürdürüyor. Bugün 957 TL seviyesinin altını test etse de, o bölgeden gelen alışlarla birlikte tekrardan 963 TL seviyesine kadar yükseldi. Ons altının 1.725 dolar altına inmekte zorlanması ve dolar kurunun 17,35 TL'nin üzerinde tutunamaması gram altındaki yatay hareketi destekliyor.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 956 TL, satış 965 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 962 TL. 3 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 13 Temmuz Çarşamba günü 9.653 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.563 TL, satış 1.595 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.590 TL. 5 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.434 TL, satış 6.499 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.479 TL. 20 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.126 TL, satış 3.190 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.180 TL. 10 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.315 TL, satış 6.379 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.361 TL. 18 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.299 TL, satış 6.363 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.346 TL. 17 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 13 TEMMUZ 2022

Ekonomi uzmanlarının 13 Temmuz 2022 altın yorumları: GAUTRY'de günlük periyotta izlediğimiz yükselen fiyat kanalından aşağı yönlü çıkılmasıyla 953.42 düzeyine kadar düşüşler oldu. Düşüşün devamında 943 ve 922.50 destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü işlemlerde ise 968 ve 980.25 direnç oluşturabilir. Bugün Türkiye'de Sanayi Üretimi ve Perakende Satışları verilerinin açıklanacağını ve veriler sırasında paritede oynaklığın artabileceğini de belirtelim.