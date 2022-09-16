Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 16 Eylül 2022
Altının ons fiyatı, 16 Eylül Cuma günü 1.655 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 972 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.544 TL.
Altının gram fiyatı, 974 lira ile yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesine indi. Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,8 azalışla 978 liradan tamamladı.
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Gram altın ne kadar?
Gram altın, alış 964 TL, satış 972 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.006 TL. Fiyatlarda 34 lira düşüş gerçekleşti.
10 gram altın ne kadar?
10 gram altın, 16 Eylül 2022 Cuma günü 9.723 TL'den işlem görmektedir.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın, alış 1.574 TL, satış 1.606 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.663 TL. Fiyatlarda 57 lira düşüş gerçekleşti.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını, alış 6.478 TL, satış 6.544 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 6.776 TL. Fiyatlarda 232 lira düşüş gerçekleşti.
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın, alış 3.148 TL, satış 3.212 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.326 TL. Fiyatlarda 114 lira düşüş gerçekleşti.
Tam altın ne kadar?
Tam altın, alış 6.361 TL, satış 6.425 TL. Geçen hafta tam altının satış 6.653 TL. Fiyatlarda 228 lira düşüş gerçekleşti.
Reşat altın ne kadar?
Reşat altın, alış 6.349 TL, satış 6.413 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.638 TL. Fiyatlarda 225 lira düşüş gerçekleşti.
ALTIN YORUMLARI 16 EYLÜL 2022
Ekonomi uzmanlarının 16 Eylül 2022 altın yorumları: Gram altında ons altında kritik 1680$ seviyesi aşağı yönlü kırılması ile birlikte 975TL seviyesi test edildi. Kur tarafında yatay çok sınırlı yukarı yönlü fiyatlamaya rağmen ons altında yaşanan geri çekilme gram altını aşağı yönlü baskılamaya devam edebilir. 985TL yukarı yönlü geçilmedikçe ons altın fiyatlamasına paralel geri çekilmeler devam edebilir.
Kurda geri çekilme kısa vadede beklemediğimizden bu geri çekilmelerin sınırlı kalması muhtemel gözüküyor. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 985 ve 990 TL direnç; 965 ve 950 TL ise destek olarak takip edilebilir.